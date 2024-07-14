年過半百還要拚肌肉！黃少祺「8塊腹肌炸裂」　江宏恩：壓力好大

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃少祺目前飲食主要吃沙拉及雞胸肉，他對這種生活表示：「會苦呀！因為連續吃個10天就受不了了，一年半載都這樣吃更是非常痛苦的事情。」所以他有時還是會「放縱」大吃兩天，像去吃一碗很棒的海鮮蓋飯，有米飯又有大量的生魚片，或是燻鮭魚加上舒肥雞肉沙拉，在乏味中做點變化，再回頭繼續堅持。
江宏恩是美食主義者，但很注意身形和身體線條，對身材控管伸縮自如，他表示八塊腹肌和體脂肪高低大有關連：「我覺得人到了40歲以上，也沒有辦法一直維持百分之百精實，因為50歲跟25歲還是有差，如果要訓練到健美比賽等級，那是需要時間跟飲食全力配合的。」像他喜歡有氧運動，就騎腳踏車來消耗熱量、維持肌肉，靠游泳修飾線條。他認為每個人都會自我要求，而他的方式是一天一餐，168飲食法，那一餐想吃什麼都可以，江宏恩說：「我可能早上起來就吃麻辣鍋，但是我就是控制自己的卡路里，在熱量控管範圍內吃自己想吃的。」
所謂有其父必有其子，黃少祺的大兒子在美國學校參加了籃球隊跟美式足球隊，體能也非常好，黃少祺也已經答應兒子，要在他暑假結束回美國之前，把他的胸肌、腹肌和二頭肌都練出來，黃少祺也提醒兒子注意運動安全：「我跟他說在球場上的運動速度非常快，但是你現在需要的是身上有肌肉去保護自己，以免受到強烈的撞擊而受傷。」孩子們也都聽進去，所以現在只要有空，老爸都在健身房幫兒子們雕塑身形，也因為現在小孩還在發育，都會適度安排課程。