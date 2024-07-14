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年過半百還要拚肌肉！黃少祺「8塊腹肌炸裂」　江宏恩：壓力好大

▲黃少祺（左）拍攝游泳戲穿上三角泳褲展現肌肉，江宏恩（右）則是包緊緊。（圖／三立提供）
▲黃少祺（左）拍攝游泳戲穿上三角泳褲展現肌肉，江宏恩（右）則是包緊緊。（圖／三立提供）

記者李欣容／台北報導

黃少祺、江宏恩在三立最新八點台劇《願望》中飾演表面和平相處，私下卻偷偷較勁的兄弟，日前拍攝游泳戲，年過半百的兩人狀態保養得超級好，江宏恩穿著連身三鐵泳衣下水，黃少祺則大方露出8塊腹肌。黃少祺對自己的身材要求很嚴格，他說：「已經20年了，我都會用高標準要求自己，我倒不會因為要在戲中展現身材，會夜不成眠有壓力，因為平常就已經做好準備！」

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53歲的黃少祺認為，只要還是在線藝人，就會全力維持好體態，維持好自己的顏值，把最好的狀態呈現出來，這也讓同齡的江宏恩喊壓力大。黃少祺也不否認曾經有對健身突然很疲累的念頭，像他現在做高標準的健身運動，加上嚴格的飲食控管，其實是很無聊、很乏味的，但是當呈現出的狀態被大家稱讚時，又收穫很多成就感。

▲53歲的黃少祺對自己的身材很有自信，認為只要還是演員，就會維持好自己的外型。（圖／三立提供）
▲53歲的黃少祺對自己的身材很有自信，認為只要還是演員，就會維持好自己的外型。（圖／三立提供）
黃少祺目前飲食主要吃沙拉及雞胸肉，他對這種生活表示：「會苦呀！因為連續吃個10天就受不了了，一年半載都這樣吃更是非常痛苦的事情。」所以他有時還是會「放縱」大吃兩天，像去吃一碗很棒的海鮮蓋飯，有米飯又有大量的生魚片，或是燻鮭魚加上舒肥雞肉沙拉，在乏味中做點變化，再回頭繼續堅持。

江宏恩是美食主義者，但很注意身形和身體線條，對身材控管伸縮自如，他表示八塊腹肌和體脂肪高低大有關連：「我覺得人到了40歲以上，也沒有辦法一直維持百分之百精實，因為50歲跟25歲還是有差，如果要訓練到健美比賽等級，那是需要時間跟飲食全力配合的。」像他喜歡有氧運動，就騎腳踏車來消耗熱量、維持肌肉，靠游泳修飾線條。他認為每個人都會自我要求，而他的方式是一天一餐，168飲食法，那一餐想吃什麼都可以，江宏恩說：「我可能早上起來就吃麻辣鍋，但是我就是控制自己的卡路里，在熱量控管範圍內吃自己想吃的。」

▲江宏恩（左）笑說有時候在黃少祺（右）旁邊壓力很大，但兩人各自都有維持體態的方法。（圖／三立提供）
▲江宏恩（左）笑說有時候在黃少祺（右）旁邊壓力很大，但兩人各自都有維持體態的方法。（圖／三立提供）
所謂有其父必有其子，黃少祺的大兒子在美國學校參加了籃球隊跟美式足球隊，體能也非常好，黃少祺也已經答應兒子，要在他暑假結束回美國之前，把他的胸肌、腹肌和二頭肌都練出來，黃少祺也提醒兒子注意運動安全：「我跟他說在球場上的運動速度非常快，但是你現在需要的是身上有肌肉去保護自己，以免受到強烈的撞擊而受傷。」孩子們也都聽進去，所以現在只要有空，老爸都在健身房幫兒子們雕塑身形，也因為現在小孩還在發育，都會適度安排課程。

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