林依晨拍《我可能不會愛你》時忙戀愛！分手男友最感謝「李大仁」
金鐘視后林依晨上半年因《不夠善良的我們》播出後，造成很大的迴響，近期接受媒體專訪，暢聊從早期《我的祕密花園》、《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》到《不夠善良的我們》每個階段的心路歷程。當初在拍攝《我可能不會愛你》時，林依晨正在談戀愛，最後因為聚少離多而分手，分手後她最感謝陳柏霖飾演的「李大仁」，因為每句台詞都像是在對自己說。
記者李欣容／台北報導
林依晨熱愛演戲 經典角色影響廣大觀眾
演員一直是林依晨最熱愛的工作，出演的各個角色也都深入人心。林依晨回憶當時表示，《惡作劇之吻》舉辦見面會時，有非常多粉絲不管是當面還是寫信，說他們受湘琴這個角色影響，後來都成為護理人員，而且他們真的穿著護士服來見面會，大喊：「湘琴，我現在是你同事了。」甚至也有護理長來表示，又提醒了她們當初選擇這個工作的初衷。
聊到林依晨的經典角色不得不提《我可能不會愛你》裡的程又青。林依晨表示：「當時編劇徐譽庭不太認為我能勝任，不過導演瞿友寧太瞭解我了，他知道我有那一面，經紀人也因劇本極佳而力推，那時我也覺得自己能演這樣的角色。」她接著分享，接到這個劇本的時候，她正好在談戀愛，因為拍戲沒有時間陪男友，一直在吵架，男友也不太能理解她的工作，最後分手收場，林依晨說：「當時我最感謝的就是李大仁這個角色，他告訴程又青的每一句話，其實都在告訴我自己，一個女生在事業和情感當中絕對不能委屈自己。」
女兒是最好的表演老師 林依晨學習活在當下
林依晨在訪問中提到，放鬆是自己這輩子最大的功課，有了女兒之後，有一個更好的契機去學習。因為她一睜開眼，就是媽媽抱、媽媽說故事、你們都得陪我玩，這東西玩膩了馬上轉頭就走。林依晨說：「我一直在跟她學習那種非常活在當下，及時享樂的狀態。我必須放下很多期待，順著她的反應去做應對，跟過去在表演課學到的東西有點像，就是等著孩子想做什麼，我再去做反應跟引導。不是我一直積極想要去控制，去壓抑，就可以好好被解決的。我現在更多是跟她在一起，感受彼此心情及成長上的變化，所以人家才會說小孩是最好的表演老師。」
出道20多年是如何堅持信念與等待？林依晨表示，過去這十年經歷了很多事情。比如不知道能不能等到又青這個角色，或好幾年後慶芬這個角色。包括念書、結婚、生小孩，都是一道又一道關卡。如果想要當一個很好很好的演員，的確是要忍受很多等待與忍耐，不管是等角色的時候，等待被認同的時候，還是等待播出。林依晨說：「我的時間、能力都有限，所以必須做取捨，現在更深刻地感受到，我是家人的唯一，是不可被取代的。比起消失在大眾視野中，消失在家人眼中比較恐怖。」所以林依晨後來把對自己的期待從品質俱佳，變成量少質精，有機會就演，沒機會就好好陪家人。
林依晨熱愛一個人旅行，也到海外唸過兩次書，必須一個人去打點食衣住行、學習等等，所有的感官就會打開，有危險靠近也要很警醒，甚至有被關在英國住處陽臺的經驗。林依晨說：「那時候房子的門鎖壞了，我不知道，就硬把門關起來，結果就卡住了。後來實在找不到救兵，看了看窗外五樓的高度，其實蠻危險的。我真的是爬窗外的花臺進到客廳，再從客廳出來。類似這樣的情況，都要自己想辦法。」