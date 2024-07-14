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「怪物女團」XG首次來台開唱！下台與粉絲貼身熱舞嗨炸

▲ XG首度來台演唱，超級寵粉的她們，還下台與粉絲貼身熱舞，將現場氣氛炒到最高點。（圖／寬宏藝術提供）
▲ XG首度來台演唱，超級寵粉的她們，還下台與粉絲貼身熱舞，將現場氣氛炒到最高點。（圖／寬宏藝術提供）

記者李欣容／台北報導

日本「怪物女團」XG在韓國出道即爆紅，超大膽的獨特造型及新穎風格深受粉絲喜愛，XG在今年5月起從日本大阪開始展開全球歌迷期盼已久的「XG 1st WORLD TOUR The first HOWL」巡迴演唱會，日前一公布台灣站馬上引起台灣粉絲們熱烈討論，開賣後更是秒殺完售，這也是XG首度來到台灣，11日結束首爾場演出後隔天馬上飛往桃園機場盛大抵台，13日演出現場全場爆滿，XG整場一連換多套服裝，長達兩個半小時火力全開的超炸演出無懈可擊，粉絲的熱情反應也讓 XG大 喊：「So Crazy！非常開心第一次來到台北，讓今天成為特別的一天！ALPHAZ（粉絲名），We love you！」

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演唱會現場XG七人一登場即展現女王般超強氣勢，一開場就帶來經典神曲《Shooting Star》，《Tippy Toes》等一連串多首熱門曲目，以及五月才剛發行的《Woke Up》。XG音樂以R&B和嘻哈音樂為靈感的混合體，搭上日語、英語和韓語間流暢切換的歌詞，創造只屬於她們的X-pop 風格。在演唱會中七位成員分別各自換裝帶來Solo表演，成員們更隨機驚喜現身觀眾席，與粉絲超貼身熱舞，大唱碧昂絲《If I Were A Boy》、泰勒絲《Red》、愛黛兒《Hello》等超高人氣歌曲，讓粉絲大讚：「超喜歡超用心！」，吸引全場粉絲一起大合唱。

▲「怪物女團」XG由7位日籍成員組成，（圖／寬宏藝術提供）
▲「怪物女團」XG由7位日籍成員組成，出道單曲一發行就爆紅，在台灣已經有不少死忠粉絲。（圖／寬宏藝術提供）
XG是由JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA 和COCONA 七人組成的日本HIPHOP／R&B女團，出道單曲一發行就急速竄紅，在台累積不少死忠粉絲，演唱會現場熱情和粉絲打招呼，表白喜歡珍珠奶茶，最想吃小籠包，現場也和粉絲學「漂亮」的中文，直接大喊：「 ALPHAZ（粉絲名）水啦！」超有趣互動嗨翻全場，XG這次首度來台演出誠意滿滿，不只唱好跳滿兩個半小時，演唱會現場更是福利滿滿，只要購買VIP套票就能享有觀看藝人Soundcheck、VIP識別證與識別證帶、獨家藝人照片小卡與演唱會結束後藝人送別活動，讓不少粉絲激動表示：「超開心有買到VIP套票，真的超值得！」

XG在現場也和大家宣布好消息：「我們今年還會發行新專輯！」更預告今年會一直活動滿滿NON-STOP，讓粉絲超開心！XG世界巡迴演唱會「The first HOWL」台北站，最後帶來爆紅歌曲《LEFT RIGHT》，超強爆發力的唱跳演出，立刻帶起現場火熱氣氛，讓全場粉絲都跟著XG一起嗨到最高點，也為整場演唱會畫下完美句點！XG不只演出超用心，連現場周邊商品都超級豐富，不少粉絲全包買好買滿，第一次來台演出就讓大家留下超深刻印象，紛紛敲碗許願下次再來。

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