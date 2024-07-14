違規拒攔查！新北毒販車手開「掛假牌」賓士載妹 警強勢破窗逮人
新北市一名歐姓男子（34歲），前（12）日晚間11時許駕駛一部懸掛偽造車牌的賓士遭警方攔查，不料歐男見狀後竟突然猛踩油門試圖倒車逃逸，所幸最終仍被現場警員破窗逮捕，經查，車內共有提款卡7張、提款卡讀卡機、海洛因、安非他命、愷他命、毒咖啡包、三級毒品哈密瓜錠等物，全案已依詐欺、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，前天晚間新莊警分局光華派出所警員巡邏行經新北大道、中正路口處時，看見一部賓士車未打方向燈右轉，警員用小電腦查詢車牌，又發現該車懸掛車牌與車型不符，因此立刻鳴笛打算將對方駕駛攔下。
駕駛賓士車的歐男發現後，立刻加速逃逸，在鳳山街口被攔截時還一度試圖倒車落跑，所幸警員迅速敲破賓士車窗，順利將歐男及胡姓女乘客（25歲）逮捕，經查，歐男除擔任詐騙車手外，還販毒獲利，車內共查獲提款卡7張（其中有1張提款卡已遭警示）、提款卡讀卡機、毒品海洛因、安非他命、愷他命、毒品咖啡包、販毒所得新臺幣3萬餘元及手機3支等多項證物，訊後已依詐欺、洗錢防制法、偽造文書及毒品危害防制條例等罪嫌將歐男、胡女移送新北地檢偵辦。
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