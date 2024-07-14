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泫雅閃婚！前任DAWN清空IG「甜蜜合照」　曾吐不管怎樣都愛她

▲DAWN（右圖左）曾說愛的是泫雅本身，就算將來她身邊有人，可能也會愛著她，聽聞泫雅要結婚，這才刪光和她的甜蜜合照。（圖／翻攝自DAWN、泫雅IG）
▲DAWN（右圖左）曾說愛的是泫雅本身，就算將來她身邊有人，可能也會愛著她，聽聞泫雅要結婚，這才刪光和她的甜蜜合照。（圖／翻攝自DAWN、泫雅IG）

記者李欣容／台北報導

南韓女星「性感小野馬」泫雅今年初無預警認愛歌手龍俊亨，8日被爆出她與龍俊亨即將於10月11日在首爾舉行婚禮，韓媒更透露：「兩人早在春天就已經簽下婚禮場地的合約。」泫雅過去曾和DAWN交往7年，還一度論及婚嫁，即便分手，DAWN仍留著女方照片，但今（14）日卻發現已經全部刪掉。

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泫雅年初才無預警認愛龍俊亨，8日泫雅所屬的經紀公司AT AREA表示：「和每當遇到困難時都給彼此帶來巨大安慰的龍俊亨結下愛情的果實，並約定結婚。今年10月將邀請親密的朋友舉行婚禮，開始新的人生。」證實兩人將在今年10月結婚。

▲泫雅和Dawn在愛情長跑7年後，突然在2023年11月30日透過IG宣布分手消息：「分手了，以後只是好的朋友跟同事，謝謝大家一直疼愛我們。」（圖／泫雅IG）
▲泫雅和Dawn在愛情長跑7年後，突然在2023年11月30日透過IG宣布分手消息：「分手了，以後只是好的朋友跟同事，謝謝大家一直疼愛我們。」（圖／泫雅IG）
而泫雅曾有過一位論及婚嫁的男友DAWN，兩人交往7年，2022年宣布分手，但複合傳聞不斷，DAWN曾在分手後說，不管和泫雅的關係是什麼：「我就是愛炫雅這個人。」就算走上不同的路，或是她身邊有其他的人，他也可能會繼續愛她。

而DAWN也在2023年8月入伍，泫雅則是在2024年認愛龍俊亨，直到婚訊傳出，DAWN也才刪掉社群平台上和泫雅的甜蜜合照，不少粉絲都替他加油，希望他也能早日找到對的人。

▲DAWN刪光和泫雅的甜蜜合照。（圖／翻攝自DAWN IG）
▲DAWN刪光和泫雅的甜蜜合照。（圖／翻攝自DAWN IG）
泫雅、DAWN大動作認愛　論及婚嫁卻分手收場

泫雅和DAWN在2018年8月時被爆出「社內戀愛」，隨後經紀公司CUBE以「毫無根據絕非屬實」否認緋聞，但兩人希望可以對粉絲誠實，便自行向媒體表示：「兩人是情侶關係、交往已長達兩年」，在公開認愛後被經紀公司以「信任不能恢復」為由開除。後來泫雅與DAWN一起簽約PSY的公司P Nation，兩人在新公司堂堂正正的戀愛，時常公開分享兩人的故事與照片，獲得粉絲的認同與祝福。

▲泫雅（圖右）認愛男友龍俊亨（圖左）雙方經紀公司稍早正式回應兩人確定10月結婚。（圖／翻攝自龍俊亨、泫雅IG）
▲泫雅（圖右）認愛男友龍俊亨（圖左）雙方經紀公司正式回應兩人確定10月結婚。（圖／翻攝自龍俊亨、泫雅IG）
兩人甜蜜交往幾年後，DAWN在2022年2月在IG曬出求婚戒指，並真摯寫下「Marry Me」，泫雅也在IG發文回應「YES！」，讓不少粉絲們都又驚又喜，羨慕兩人終於要步入婚姻。而DAWN曬出的對戒是由他親自參與設計的，從戒台、主石到裝飾花了一個多月的時間，他用寶石來表達眼中的泫雅就是「自己心中永遠的彩虹」。

泫雅和DAWN在愛情長跑7年後，突然在2023年11月30日透過IG宣布分手消息：「分手了，以後只是好的朋友跟同事，謝謝大家一直疼愛我們。」讓粉絲都感到相當驚訝，沒想過論及婚嫁的兩人最後竟會分手。

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