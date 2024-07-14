烈日光腳走柏油路！新竹女童哭喊仍被逼走20分鐘 社工介入調查中
近期全台氣溫不斷飆升，不料卻有民眾在新竹新豐車站周邊，發現一名婦人讓另名女童赤腳走在炙熱的柏油路面上，雖期間女童頻頻哭喊「好燙」，但婦人仍不予理會，牽著女童便繼續向前走，對此，警方表示已依兒少事件通報社會處，目前社工正在了解中。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，今天有民眾在臉書貼出一段影片，內容顯示一名婦人在烈日之下讓女童光腳走在柏油路面上，導致女童沿路嚎啕大哭不斷喊出「好燙」等語；民眾上前詢問婦人怎麼不給小朋友穿鞋，對方隨即回覆「小孩自己搞丟的，我沒錢可以買給她」，不過當民眾表示「可以帶妳們去買」後，婦人竟又開口說到「不要理她」，並讓女童沿路跟著走了近20分鐘才到家。
相關貼文曝光後，引發大批網友熱議，並留下「這兩天超炎熱37度以上！會燙到破皮耶」、「大人怎不自己脫鞋走看看」、「小孩皮很嫩欸，什麼叫沒錢買」等語；目前警方已依兒少事件通報縣府社會處，詳細情形還有待進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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