獨家內幕／新聯盟促進籃壇發展提四大方案　歸化洋將未來能當本土

富邦新洋投「杰戈」最快下週給球迷看看！布藍登左膝扭傷需再檢查

▲ 富邦悍將總教練陳金鋒指出，新洋投「杰戈」有望最快下週在中職迎來初登板。（圖／富邦提供）
▲ 富邦悍將總教練陳金鋒指出，新洋投「杰戈」有望最快下週在中職迎來初登板。（圖／富邦提供）

記者林之越/新北報導

富邦悍將新洋投Jack Labosky，透過富邦球團的中文譯名票選活動，被取名為「杰戈」，和網路迷因「杰哥不要！」有同音，且甚至連本人伍嘉緯（鐵牛）都發生回應，還沒正式登板投球，就已經製造十足話題。今（14）日賽前總教練陳金鋒表示，最快有機會在下週就讓杰戈登板，另一方面，原先陣中的洋投布藍登，則在週五退場後，確定是左膝扭傷，還需要安排更進一步檢查，且目前傷勢狀況可能較嚴重。

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杰戈未登板先轟動　最高層級達3A

即將滿28歲的「杰戈」Jack Labosky，畢業自杜克大學，在2018年加入美職坦帕灣光芒，最高層級一度升到小聯盟3A，但因為生涯規劃，曾一度從球場上退休。直到今年轉戰獨立聯盟，效力大西洋聯盟蘭卡斯特隊，先發10場繳出3勝2敗的戰績、防禦率2.92，64.2局投出44次三振僅有7次保送，展現不俗身手，因而被富邦球團相中。

有趣的是，富邦日前透過APP進行Jack Labosky的中文譯名票選活動，其中選項「杰戈」和流傳多年的網路迷因「杰哥不要！」雷同，引發網友熱議，最終累積高達7000位支持他叫「杰戈」的投票，也正式成為Jack Labosky的中文譯名

布藍登歸期未知　杰戈有望迎首戰

富邦悍將洋投布藍登在12日先發交手統一，結果只投2局就因膝蓋不適退場，今（14）日球團方表示，經過醫院檢查後，布藍登是左膝扭傷，將安排更進一步檢查，但目前歸期仍是未知數

在可能缺少1位洋投的情況下，富邦可能必須儘早將新洋投杰戈拉上一軍出賽。對此，陳金鋒賽前受訪表示：「他周五才投完球，要跟投手教練討論看看，明星賽前有機會，或是下周也有可能。」

杰戈12日首度在富邦二軍出賽，面對味全龍二軍，主投5局被敲7支安打，失掉5分自責失分，且吞下敗投，不過攤開味全打線，包含張政禹、拿莫．伊漾、郭嚴文、劉基鴻等人，近半數都是下放二軍調整的主力成員

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