富邦新洋投「杰戈」最快下週給球迷看看！布藍登左膝扭傷需再檢查

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即將滿28歲的「杰戈」Jack Labosky，畢業自杜克大學，在2018年加入美職坦帕灣光芒，最高層級一度升到小聯盟3A，但因為生涯規劃，曾一度從球場上退休。直到今年轉戰獨立聯盟，效力大西洋聯盟蘭卡斯特隊，先發10場繳出3勝2敗的戰績、防禦率2.92，64.2局投出44次三振僅有7次保送，展現不俗身手，因而被富邦球團相中。
有趣的是，富邦日前透過APP進行Jack Labosky的中文譯名票選活動，其中選項「杰戈」和流傳多年的網路迷因「杰哥不要！」雷同，引發網友熱議，最終累積高達7000位支持他叫「杰戈」的投票，也正式成為Jack Labosky的中文譯名。
布藍登歸期未知 杰戈有望迎首戰
富邦悍將洋投布藍登在12日先發交手統一，結果只投2局就因膝蓋不適退場，今（14）日球團方表示，經過醫院檢查後，布藍登是左膝扭傷，將安排更進一步檢查，但目前歸期仍是未知數。
在可能缺少1位洋投的情況下，富邦可能必須儘早將新洋投杰戈拉上一軍出賽。對此，陳金鋒賽前受訪表示：「他周五才投完球，要跟投手教練討論看看，明星賽前有機會，或是下周也有可能。」
杰戈12日首度在富邦二軍出賽，面對味全龍二軍，主投5局被敲7支安打，失掉5分自責失分，且吞下敗投，不過攤開味全打線，包含張政禹、拿莫．伊漾、郭嚴文、劉基鴻等人，近半數都是下放二軍調整的主力成員。