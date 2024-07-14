台中科博館驚見偷拍狼！女童看展遭碰裙嚇壞 警火速調監視器追查
台中自然科學博物館近期驚傳色狼出沒，一位民眾發文表示，本月11日到科博館看展時，突然有名女童大喊「色狼」，隨後疑似涉案的男子便快速逃離現場，對此，警方表示，獲報後已迅速調閱周邊監視器，並鎖定特定涉案人身分，全案將依妨害秘密罪偵辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，網友在社交軟體發文表示，11日去看展時，一名大概國小到國中年紀的女孩子突然放聲喊出「色狼」，巨大聲響引發不少人注目，隨後一名疑似是嫌疑人的男子便開始拔腿狂奔，雖然有見義勇為的民眾試圖將對方攔下，但仍被逃脫。
警方指出，該名女童在看展時遭陌生男子觸碰裙子，因此懷疑被偷拍，後續已在父親、社工陪同下完成製作筆錄，目前被害人及家長均暫時不提出告訴，經調閱相關監視器，已鎖定嫌疑人身分，詳細情形還有待進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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