吸食「喪屍毒品」後上路！賓士男高速撞死警 列暑假青春專案掃蕩
新北市三重區厚德派出所28歲警員黃瑋震，昨（13）日凌晨巡邏時，遭吸食「喪屍毒品」電子煙的黃國維駕駛賓士車逆向高速撞上，強大衝擊力導致警車出現嚴重損毀，也釀成1警殉職、4人受傷，對此，刑事局指出，法務部已於6月13日提列毒品審議委員會將依托咪酯（麻醉煙彈）審議列為第三級毒品，待完成預告及公告法制程序後，警政署會列為暑假期間青春專案掃蕩重點。
記者陳苾暐/綜合報導
刑事局指出，警方近期查緝新興毒菸品之毒情分析，發現含有麻醉鎮靜劑之「依托咪酯」類，俗稱上頭、喪屍菸彈有濫用情形，法務部上月已提列毒品審議委員會審議列為第三級毒品，法制作業期間，警政署已在7-8月青春專案列為掃蕩重點，以防制毒菸品造成危害。
另外，警政署表示，目前已配合行政院公告修正刑法第185-3條施用毒品後駕車罪，制定執行程序、落實蒐證辦理；因毒駕致重傷、死亡者，觸犯刑法公共危險罪，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科二百萬元以下罰金。外來也會另要求處理員警落實蒐證，詳實製作「測試觀察記錄表」，並採驗犯嫌尿液，完備事證進行後續司法究責。
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