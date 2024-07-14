邊荷律糗爆！涼水祭想潑球迷卻讓自己濕身「跪地崩潰」畫面曝光
Passion Sisters南韓成員邊荷律首次體驗中信兄弟在7月13、14日推出的「涼水祭」，官方社群平台PO出一段她想潑水攻擊球迷的影片，只見邊荷律蓄勢待發，出手時卻將水潑在自己身上，最後還笑到原地蹲下，少鹽還留言說，邊荷律問她「笨蛋」的中文怎麼講，對於自己的天兵行徑感到好笑。
記者李欣容／台北報導
兄弟於本週末推出「涼水祭」主題日，昨（13）日吸引12843名觀眾進場，超越6月8日的11128人，寫下洲際棒球場今年單場最高票房，也是洲際本季第4場觀眾人數破萬，啦啦隊女孩清涼解放也是看點之一，尤其韓籍成員邊荷律是初次體驗，只見她戴著護目鏡，手裡也有水瓢，但在場邊慌張不知所措，隔壁的隊友示意要她潑回去，邊荷律這才拿起水瓢，準備朝觀眾席潑水，結果角度不對，水都潑到自己身上，她頓時尷尬蹲下，旁邊的小安笑到彎腰。
Passion Sisters官方IG貼出這段影片，搞笑說，「關於涼水祭，荷律真的需要多練習，合理下標：我太難了吧！」少鹽也在留言處笑回，「她下來的時候用韓文問我，笨蛋的中文怎麼講。」不少粉絲也都被逗樂，「隊長不要亂教～真是可愛死」、「原來戴護目鏡是為了潑自己」、「有一半留給了自己」