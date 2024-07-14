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張奕初登板幸運撿勝投！高國麟關鍵2安立功　富邦悍將3：1統一獅

▲富邦悍將左外野手高國麟，分別在4局下、7局下都敲出關鍵安打，幫助球隊中止近期3連敗。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將左外野手高國麟，分別在4局下、7局下都敲出關鍵安打，幫助球隊中止近期3連敗。（圖／富邦悍將提供）

記者林之越/新北報導

張奕初登板幸運撿勝投！富邦悍將今（14）日繼續在主場交手統一7-ELEVEn獅，力求在3場系列賽中搶下1勝。富邦本場先發黃保羅繳出5局好投，被敲4支安打沒有失分，而季中選秀加入的旅日投手張奕，則在7局上迎來中職一軍初登板，不過單局被敲3支安打失掉1分，讓黃保羅錯失勝投資格。然而，富邦打線在7局下靠著失誤展開攻勢，再度要回領先，其中高國麟在4局下、7局下都敲出關鍵安打，最終幫助富邦以3：1擊敗統一獅。張奕首次中繼登板，奪下中職首場勝投，同時也中止富邦近期的3連敗。

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雙方強投對決　高國麟敲安搶分

黃保羅暌違1個月再次先發，開局有好表現，僅對陳傑憲投出觸身球，其餘3個出局數都用三振解決。1局下，輪到富邦進攻，張育成在首打席面對古林睿煬，直擊153公里的速球，穿越三壘手潘傑楷的防守，幫助球隊攻佔一、二壘，不過隨後打擊的范國宸遭到三振，董子恩也擊出高飛球遭到接殺，錯失得點圈進攻機會。

3局上，林佳緯擊出中右外野方向落點巧妙的二壘安打，接著邱智呈敲出平飛球遭到張育成接殺，並迅速傳向二壘，可惜林佳緯回壘即時，沒能完成雙殺。3局下，張育成再度交手古林睿煬，敲成右外野方向高飛球遭到接殺。

富邦在4局下展開攻勢，一、二壘有人兩人出局，高國麟敲出關鍵的中間方向安打，二壘跑者張進德提前起跑回到本壘，富邦先馳得點。張育成的第3個打席出現在5局下，兩方纏鬥到滿球數，最後張育成選掉偏高的變化球，靠著四壞球保送上壘。

張奕首度登板就失分　富邦打線火力支援

富邦在7局上換上張奕登板後援，但遭到統一安打猛攻，林佳緯敲出帶有1分打點的安打，讓統一將比分改追平。不過富邦打線在7局下靠著許哲晏的失誤搶下一線生機，先是三壘上的高國麟跑回本壘得分，接著范國宸敲出左外野安打，單局攻下2分，富邦以3：1領先統一

8局上兩人出局後，潘傑楷、林益全接連敲安，陳聖平點出內野安打，統一攻佔上滿壘，不過陳重羽最後擊出外野高飛球遭到接殺，當局無功而返。最終，富邦在9局上派出富藍戈登板關門，成功以3：1險勝統一。

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