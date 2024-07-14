張奕初登板幸運撿勝投！高國麟關鍵2安立功　富邦悍將3：1統一獅

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黃保羅暌違1個月再次先發，開局有好表現，僅對陳傑憲投出觸身球，其餘3個出局數都用三振解決。1局下，輪到富邦進攻，張育成在首打席面對古林睿煬，直擊153公里的速球，穿越三壘手潘傑楷的防守，幫助球隊攻佔一、二壘，不過隨後打擊的范國宸遭到三振，董子恩也擊出高飛球遭到接殺，錯失得點圈進攻機會。
3局上，林佳緯擊出中右外野方向落點巧妙的二壘安打，接著邱智呈敲出平飛球遭到張育成接殺，並迅速傳向二壘，可惜林佳緯回壘即時，沒能完成雙殺。3局下，張育成再度交手古林睿煬，敲成右外野方向高飛球遭到接殺。
富邦在4局下展開攻勢，一、二壘有人兩人出局，高國麟敲出關鍵的中間方向安打，二壘跑者張進德提前起跑回到本壘，富邦先馳得點。張育成的第3個打席出現在5局下，兩方纏鬥到滿球數，最後張育成選掉偏高的變化球，靠著四壞球保送上壘。
張奕首度登板就失分 富邦打線火力支援
富邦在7局上換上張奕登板後援，但遭到統一安打猛攻，林佳緯敲出帶有1分打點的安打，讓統一將比分改追平。不過富邦打線在7局下靠著許哲晏的失誤搶下一線生機，先是三壘上的高國麟跑回本壘得分，接著范國宸敲出左外野安打，單局攻下2分，富邦以3：1領先統一。
8局上兩人出局後，潘傑楷、林益全接連敲安，陳聖平點出內野安打，統一攻佔上滿壘，不過陳重羽最後擊出外野高飛球遭到接殺，當局無功而返。最終，富邦在9局上派出富藍戈登板關門，成功以3：1險勝統一。