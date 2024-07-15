歐國盃決賽西班牙VS英格蘭！15日凌晨3點巔峰對決　觀戰重點一覽

溫網男單決賽場邊星度破表！凱特王妃露面　周董、阿湯哥也都出席

▲英國皇室凱特王妃在今年3月宣布罹癌後，第2度露面，出席溫布頓網球錦標賽男單決賽，瞬間成為全場焦點。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國皇室凱特王妃在今年3月宣布罹癌後，第2度露面，出席溫布頓網球錦標賽男單決賽，瞬間成為全場焦點。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

溫網男單決賽場邊星度破表！2024年溫布頓網球錦標賽在昨（14）日迎來最終日的男單決賽，由「小蠻牛」Carlos Alcaraz交手Novak Djokovic，上演新舊世代的對決，外界關注度相當高。同時，男單決賽觀眾席可以說是眾星雲集，而最受矚目的當數罹癌後，第2度露面的英國皇室成員凱特王妃另外包含影星「阿湯哥」Tom Cruise、Hugh Jackman、歌手「周董」周杰倫等人也都出席，並在觀眾席上被攝影師捕捉到

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凱特王妃露面　一舉一動成焦點

現年42歲的凱特王妃，今年3月底對外宣布自己罹患癌症，並透露目前正在接受治療，在昨（14）日驚喜帶著女兒夏綠蒂公主一同出席男單決賽，這是是她宣布罹癌後，第二次公開現身

久違露面的凱特王妃，身穿一襲紫色洋裝進場，盡顯典雅高尚的氣質，全場觀眾一同歡呼迎接她進場。並且，在男單賽事結束後，凱特王妃也親自頒發冠軍金盃給拿下勝利的Carlos Alcaraz。

事實上，凱特王妃本來就是溫網常客，且同時是全英草地網球和門球俱樂部贊助人之一，尤其網球過去作為貴族間流行的運動，舉辦在英國的溫網和皇室間有著相當深的淵源。

▲溫網男單決賽！英國凱特王妃3月罹癌後現身，全場起立熱烈迎接。（圖／美聯社／達志影像）
▲溫網男單決賽！英國凱特王妃3月罹癌後現身，全場起立熱烈迎接。（圖／美聯社／達志影像）
場邊眾星雲集　各界大咖都出席

除了凱特王妃外，觀眾席上充滿了眾多明星和歌手，為首的美國好萊塢影星包含出演《不可能的任務》系列、《捍衛戰士》的體育賽事常客Tom Cruise，還有「金鋼狼」Hugh Jackman飾演「蜘蛛人女友」的Zendaya「小丑女」Margot Robbie 和她的老公Tom Ackerley等人

▲出演《不可能的任務》系列、《捍衛戰士》的好萊塢巨星「阿湯哥」，進場觀看溫網男單決賽，身後則是英國知名演員Benedict Cumberbatch。（圖／美聯社／達志影像）
▲出演《不可能的任務》系列、《捍衛戰士》的好萊塢巨星「阿湯哥」，進場觀看溫網男單決賽，身後則是英國知名演員Benedict Cumberbatch。（圖／美聯社／達志影像）
另一方面，不少亞洲名人也是男單決賽的座上賓，例如歌星「周董」周杰倫和他的老婆昆凌、演員孫儷和鄧超一家人還有韓國男團NCT成員Mark Lee等人，成為溫網男單決賽的另類焦點。

▲溫網男單決賽的觀眾席上，出現不少亞洲名人面孔，歌星「周董」周杰倫和他的老婆昆凌也入鏡。（圖／翻攝自微博）
▲溫網男單決賽的觀眾席上，出現不少亞洲名人面孔，歌星「周董」周杰倫和他的老婆昆凌也入鏡。（圖／翻攝自微博）


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