爵士對Markkanen報價很高　想要勇士2新星Kuminga、Podziemski

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Markkanen從季後交易傳聞就沒停過，根據最新說法，《YahooSports》記者Jake Fischer表示，儘管社群網站上的討論議論紛紛，不過越來越明顯的跡象是，Lauri Markkanen可能要到明年二月的交易截止日才有可能會離隊。
而爵士隨隊記者Sarah Todd則保持自己此前的立場，她認為爵士隊並不想交易Markkanen，他們希望他成為未來重建的一部分，並且對他的潛力感到有興趣。但聯盟中其他球隊也對Markkanen感興趣，並且有少數球隊就此和爵士進行接觸，其中勇士是對交易方案的內容進行了最實質性對話的球隊。
Todd透露，爵士管理層完全願意傾聽球隊的報價，而且他們的立場也很明確——他們不想交易Markkanen，除非他們收到的報價讓他們很難以拒絕。那麼，一支球隊需要用什麼才能打動爵士隊呢？Todd說得很明白：「選秀權、選秀權、選秀權和年輕球員」。
「更具體地說，爵士隊想要高價值的選秀權和符合求隊重建時間表的球員，而勇士隊只能提供兩個完全不受保護的選秀權以及其他選秀權交換權和一個受保護的選秀權。爵士隊想要的勇士隊名單上的年輕球員（Jonathan Kuminga、Brandin Podziemski），但這兩人很可能是勇士隊為了自己的未來而想要保留的球員。」Todd如此寫道。
Markkanen若續約 明年交易截止日當天才能被交易
Markkanen即將進入合約的最後一年，之後他將成為自由球員，所以這可能會影響他的下家給出更高的出價，如果他在美國時間8月6日和爵士隊簽下續約合約，他在市場上的交易價值將會進一步提升。
但是，Markkanen在續約合約上簽字，根據NBA規則他在6個月內不能被交易。2024-25賽季的交易截止日期是2月6日，這剛好就是6個月，這意味著如果Markkanen續約，他下一個賽季只能在交易截止日當天被交易，這將大大提升其他球隊的操作難度。
Todd最後的結論是：「到目前為止，爵士隊還沒有收到他們願意接受的報價。」Markkanen的未來，取決是否有一支球隊願意為爵士隊提供他們無法拒絕的東西。