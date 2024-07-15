振臂喊「fight」有原因！川普遇襲後首受訪　親曝躲死劫關鍵

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在遭遇槍擊事件的隔天，川普接受了「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）獨家專訪，這是他自暗殺事件以來，首次接受媒體訪問。他指出，之所以能死裡逃生，是因為他的視線從人群轉移到造勢演講資料的大螢幕，「我很少把目光從群眾身上移開，但如果我當時沒有那樣做，我們今天就不會在這裡對話了，不是嗎？」
川普透露，當特勤局要把他帶下台時，他決定高舉右手是為了讓在場的人知道他沒事，「美國會繼續前進，我們會前進，我們很強大。」
川普表示，回想在意識到自己中彈後看向群眾的瞬間，「那一刻來自群眾的力量，他們就站在那裡；很難形容是什麼感覺，但是我知道全世界都在看。我知道歷史會有所評判，我知道我必須讓群眾知道我沒事。」
川普表示，在槍擊案發生之後，全國各地不同階層、擁有不同政治觀點的人都打電話來關心，他希望能利用這一個歷史性一刻，讓全國團結起來。
原本川普即將在共和黨全國代表大會發表演說，但在槍擊事件發生之後，他將演講稿完全改寫，「我週四（18日）要發表的演講將會震撼人心」，「如果沒有被行刺，18日在全代會的演講，將會是最令人難以置信演說之一。」他補充演講原本聚焦在拜登的政策，「老實說，（若未遇刺）到時候會是截然不同的演講。這是一個讓美國團結起來的契機，我得到了這個機會」。
共和黨全國代表大會即將在15日至18日於威斯康辛州密爾瓦基登場，預料屆時將正式提名川普為黨總統候選人。
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