川普遭槍擊！20歲槍手竟是「共和黨選民」　曾向親民主黨團體捐款

振臂喊「fight」有原因！川普遇襲後首受訪　親曝躲死劫關鍵

▲美國前總統川普13日造勢遇刺，被隨扈送走之前，他高舉右手表示自己沒事，這一幕成為了2024年選戰經典畫面。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普13日造勢遇刺，被隨扈送走之前，他高舉右手表示自己沒事，這一幕成為了2024年選戰經典畫面。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國前總統川普13日在造勢場合遭到一名20歲槍手開槍，耳部中彈濺血，隨後在隨扈的護送之下前往醫院治療，美國聯邦調查局已「企圖暗殺」的方向進行調查。在遇刺隔日，川普首度接受媒體採訪透露當時心境，表示自己會高舉右手是因為中彈當下想向支持者報平安。他還透露，因為這場槍擊，徹底改寫了他將在全代會發表的演說，預告內容會「十分精彩」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
川普13日在賓州巴特勒地區舉性造勢活動時遭遇槍擊，右耳濺血。在隨扈要護送川普離開現場時，川普卻作勢要隨扈等等，並高舉著右手握拳，向現場支持者大喊「戰鬥！戰鬥！」。這一幕已經成為2024年美國總統大選選戰的經典一幕。

在遭遇槍擊事件的隔天，川普接受了「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）獨家專訪，這是他自暗殺事件以來，首次接受媒體訪問。他指出，之所以能死裡逃生，是因為他的視線從人群轉移到造勢演講資料的大螢幕，「我很少把目光從群眾身上移開，但如果我當時沒有那樣做，我們今天就不會在這裡對話了，不是嗎？」

川普透露，當特勤局要把他帶下台時，他決定高舉右手是為了讓在場的人知道他沒事，「美國會繼續前進，我們會前進，我們很強大。」

川普表示，回想在意識到自己中彈後看向群眾的瞬間，「那一刻來自群眾的力量，他們就站在那裡；很難形容是什麼感覺，但是我知道全世界都在看。我知道歷史會有所評判，我知道我必須讓群眾知道我沒事。」

川普表示，在槍擊案發生之後，全國各地不同階層、擁有不同政治觀點的人都打電話來關心，他希望能利用這一個歷史性一刻，讓全國團結起來。

原本川普即將在共和黨全國代表大會發表演說，但在槍擊事件發生之後，他將演講稿完全改寫，「我週四（18日）要發表的演講將會震撼人心」，「如果沒有被行刺，18日在全代會的演講，將會是最令人難以置信演說之一。」他補充演講原本聚焦在拜登的政策，「老實說，（若未遇刺）到時候會是截然不同的演講。這是一個讓美國團結起來的契機，我得到了這個機會」。

共和黨全國代表大會即將在15日至18日於威斯康辛州密爾瓦基登場，預料屆時將正式提名川普為黨總統候選人。

▲共和黨即將在15至18日於威斯康辛州密爾瓦基舉行全國代表大會。（圖／美聯社／達志影像）
▲共和黨即將在15至18日於威斯康辛州密爾瓦基舉行全國代表大會。（圖／美聯社／達志影像）

更多「川普造勢遇襲」相關新聞。

同學超怕！襲川普槍手曾笑談校園槍擊　想入射擊校隊因技術差被拒

槍響當下特勤局「肉身」護川普！前幹員分析流程　讚「教科書」級

拜登罕見橢圓形辦公室談話！籲政治降溫　譴責暴力：不能常態化

50歲義消參加川普造勢遇襲喪命！為了保護家人　「如英雄般」犧牲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載