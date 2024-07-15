光腳走上滾燙柏油路！新竹女童腳底慘起水泡 社會處介入安置
近期全台氣溫不斷飆升，不料卻有民眾在新竹新豐車站周邊，發現一名婦人讓女童赤腳走在炙熱的柏油路面上，雖期間女童頻頻哭喊「好燙」，但婦人仍不予理會，牽著女童便繼續向前走，對此，社會處指出，獲悉消息後已派社工協助女童就醫，並先行安置，至於婦人行為是否違反兒少法還有待進一步釐清。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，日前有民眾在臉書貼出一段影片，內容顯示一名婦人在烈日之下讓女童光腳走在柏油路面上，導致女童沿路嚎啕大哭不斷喊出「好燙」等語；民眾上前詢問婦人怎麼不給小朋友穿鞋，對方隨即回覆「小孩自己搞丟的，我沒錢可以買給她」，不過當民眾表示「可以帶妳們去買」後，婦人竟又開口說到「不要理她」，並讓女童沿路跟著走了近20分鐘才到家。
相關貼文曝光後，引發大批網友熱議，並留下「這兩天超炎熱37度以上！會燙到破皮耶」、「大人怎不自己脫鞋走看看」、「小孩皮很嫩欸，什麼叫沒錢買」等語；針對本起事件社會處回應指出，該家庭為社會處列冊脆弱個案，昨天母子倆返家途中，女童疑因調皮將鞋子踢落火車軌道，因此才會赤腳走在滾燙柏油路面上，導致腳底出現水泡。
社工到場後第一時間協助女童就醫，目前已無大礙，另外，雖女童身上無明顯陳舊傷痕，但考量媽媽行為明顯有不當照顧之餘，因此仍先將女童安置保護。