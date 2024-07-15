拜登連任之路受挫！「換登」聲浪不斷　學者：民主黨面臨三大選擇

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上策：拜登退選
如果拜登退選，民主黨便有機會推出一位年輕、更具活力的候選人來吸引選民，因此被視為上策。雖然拜登在2020年是以其經驗和穩健的形象獲得了勝利，但他的年齡和健康狀況一直是選民關注的焦點。
但這只能是拜登主動宣布退選、民主黨內對繼任人選已經有高度共識下，不存在退選後支持人選分歧。洪耀南指出，「目前最佳人選是前總統歐巴馬夫人蜜雪兒，但她參選機率低，其次就是黨內人緣差的副總統賀錦麗，不得不的選擇。」
洪耀南也列舉了若是拜登退選後能帶來的優點，包括年輕化形象、避免健康問題爭議、增加選舉活力；但同時也有面臨過度風險、在黨內產生內部矛盾，以及需要確保新候選人能夠延續拜登的政策方針等缺點。
中策：更換副總統人選
至於更換副總統人選會被視為中策的原因，則是因為這一策略可以在不動搖總統候選人的情況下，為選舉注入新的元素。洪耀南指出，賀錦麗在過去兩年中表現引發諸多爭議，部分選民對她的信任度不高。如果換上另一位更具吸引力的副總統候選人，可能可以改善選情，但對非裔或非白人的選票也會造成一定影響。
更換副總統人選雖然能夠增強競選搭檔的吸引力，增加多樣性，帶來新的支持者群體，並保留拜登的穩定形象，但換人可能會被為對賀錦麗的不信任，影響部分選民，且副總統對選民決策的影響有限，效果不明顯，更可能會掀起黨內矛盾。
下策：維持拜登與賀錦麗組合
但民主黨若是維持拜登與賀錦麗的組合被認為是下策。洪耀南指出，這一策略優點在於保持連續性和穩定性，但風險也很明顯。雖然這個組合在2020年取得了勝利，但隨著時間的推移，選民對他們的滿意度可能會下降。
雖然維持拜登與賀錦麗組合可以確保現有政策和項目的延續、避免內部鬥爭，並以穩定形象持續吸引選民；但拜登的年齡和健康狀況仍然是選民擔憂的主要問題，而賀錦麗的表現未能完全贏得選民信任，可能成為競選的拖累。此外，洪耀南認為，維持原有組合可能無法吸引新選民，尤其是對年輕選民。
洪耀南最後分析，雖然上策拜登退選風險較大，但可以帶來新鮮氣息和活力，可能是長遠來看最具潛力的選擇，提名可以延宕到八月中旬全代會；而下策即維持現有組合，雖然保持了穩定，但面臨的風險和挑戰最大，黨提名越早越能穩定大局，宜早不宜拖。
洪耀南表示，最終的決策將取決於民主黨內部的討論和協商，以及對選民情緒和選舉形勢的準確把握，並指出無論選擇哪種策略，民主黨都需要保持團結一致，應對即將到來的選戰挑戰。