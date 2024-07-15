KID老婆「挺孕肚蹲廁所」幫老公兒子洗衣 他嚇壞：已自我檢討！
知名綜藝主持人KID（林柏昇）2022年向女友「東區妹仔」Rita求婚成功，去年順利迎來長子「木木」，日前KID也開心分享了自己即將升格二寶爸的好消息。KID近日帶著妻小到迪士尼樂園遊玩，出去買宵夜的他回來竟看到老婆Rita挺著孕肚，蹲在廁所裡幫自己和兒子木木洗衣服的衝擊畫面，嚇得他連忙把老婆拉起來，事後他也PO文表示：「這是我錯，此刻在檢討自己了。」
記者史平旭／綜合報導
KID昨（14）日深夜在IG上PO出一則與妻子Rita的影片，影片中身懷六甲的Rita蹲坐在狹小的浴室內，幫兒子和老公手洗衣褲。KID當時因怕老婆餓跑出去買宵夜，沒想到回飯店後看到這一幕直接嚇到，他急忙表示：「讓我來洗就好，這個畫面（Rita）看起來也太可憐了。」Rita暖心回覆：「這樣你才有東西可以穿啊。」雖然KID不斷勸阻，但架不住老婆一再堅持，加上還有其他東西要洗，她暫時也不想吃宵夜，遲遲沒有要起身的架勢，KID才作罷離開浴室。
事後KID PO出這條影片，表示自己和老婆在生活中扮演著互補的角色，他也寫下：「平常衣服香香乖乖整齊的擺在行李箱絕對不是有任何魔法，這背後一定有個愛你的人為你默默付出。」看著先把兒子哄睡後、還在為自己洗衣服的妻子，KID不僅自我檢討，也用日本歌手菅田將暉的〈虹〉歌詞：「一生そばにいるから，一生そばにいて」（因為我會一生都在你身邊，請一生陪在我身旁）真情告白，表達愛意和謝意。