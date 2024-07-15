殉職員警遺孀PO帳戶資訊！美女啦啦隊員豆芽不解發問：這違法嗎
新北市三重區在本月13日凌晨發生了一起死亡車禍，隸屬厚德派出所的28歲員警黃瑋震慘遭吸毒駕駛撞上，送醫不治因公殉職。事發隔日，黃瑋震遺孀施女在臉書、Threads吐露心聲外，也上傳了自己的郵局帳戶，此舉一出立即掀起熱議。職籃啦啦隊隊員豆芽（林裕庭）更是直接在社群平台上發文提問：「這樣的行為有沒有違法？」
記者史平旭／綜合報導
看到施女發出的帳戶資訊後，豆芽忍不住在Threads上直言：「我覺得我可能會被砲，但我上網查了一下，以公益勸募為目的私下募款才會違法，群眾募資不涉及公益，除少數情形外似乎並不違法。」十分好奇施女的行為究竟有沒有觸法，如果觸法為何三重警局沒有動作。貼文發布後釣出許多司法從業人員在評論區解答，表示施女在文章中只有貼上帳號，並沒有明顯表示「希望大家捐款」，屬於被動接收非主動募集，因此現階段此舉並不違法，但也談不上是「合法」。
殉職員警黃瑋震過世隔天，施女就貼出帳號的行為引民眾討論，三重警局證實此帳戶為真，並非詐騙帳號。而引發爭議的施女今（15）日再次補充，強調自己從來沒有想要利用本案募款，並表示如果可以換回黃姓員警，拿什麼都願意換，表明自己並非以此謀財的立場。