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殉職員警遺孀PO帳戶資訊！美女啦啦隊員豆芽不解發問：這違法嗎

▲對於近日殉職員警遺孀PO出銀行帳戶一事，職籃啦啦隊隊員豆芽（林裕庭）直接在社群平台發文提問，好奇此舉有沒有違法。（圖／sandy_doya IG）
▲對於近日殉職員警遺孀PO出銀行帳戶一事，職籃啦啦隊隊員豆芽（林裕庭）直接在社群平台發文提問，好奇此舉有沒有違法。（圖／sandy_doya IG）

記者史平旭／綜合報導

新北市三重區在本月13日凌晨發生了一起死亡車禍，隸屬厚德派出所的28歲員警黃瑋震慘遭吸毒駕駛撞上，送醫不治因公殉職。事發隔日，黃瑋震遺孀施女在臉書、Threads吐露心聲外，也上傳了自己的郵局帳戶，此舉一出立即掀起熱議。職籃啦啦隊隊員豆芽（林裕庭）更是直接在社群平台上發文提問：「這樣的行為有沒有違法？」

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看到施女發出的帳戶資訊後，豆芽忍不住在Threads上直言：「我覺得我可能會被砲，但我上網查了一下，以公益勸募為目的私下募款才會違法，群眾募資不涉及公益，除少數情形外似乎並不違法。」十分好奇施女的行為究竟有沒有觸法，如果觸法為何三重警局沒有動作。貼文發布後釣出許多司法從業人員在評論區解答，表示施女在文章中只有貼上帳號，並沒有明顯表示「希望大家捐款」，屬於被動接收非主動募集，因此現階段此舉並不違法，但也談不上是「合法」。

▲文章一PO出，引來不少司法相關人士分享看法，表示施某沒有明顯「希望大家捐款」的詞彙，因此現階段此舉並不違法。（圖／sandy_doya Threads）
▲文章一PO出，引來不少司法相關人士分享看法，表示施某沒有明顯「希望大家捐款」的詞彙，因此現階段此舉並不違法。（圖／sandy_doya Threads）
殉職員警黃瑋震過世隔天，施女就貼出帳號的行為引民眾討論，三重警局證實此帳戶為真，並非詐騙帳號。而引發爭議的施女今（15）日再次補充，強調自己從來沒有想要利用本案募款，並表示如果可以換回黃姓員警，拿什麼都願意換，表明自己並非以此謀財的立場。

▲施某今日也補充回覆，PO出帳戶並非想用謀財。（圖／黃瑋震 臉書）
▲殉職員警黃瑋震遺孀施女今日也補充回覆，PO出帳戶並非想用謀財。（圖／黃瑋震 臉書）

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