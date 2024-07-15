「最帥花藝師」到印度燒屍廟拍MV！和大體面對面 慘痛下場曝光
「最帥花藝師」范成章（Cheng）再度回歸歌壇，今（15）日推出全新中英文創作單曲〈Perish〉，英文「Perish」有「腐敗」、「毀滅」之意，因此這次他特別跑到印度拍MV，不過在恆河畔燒屍廟取景時，他因為和大體面對面，事後疑似「卡到陰」，狀況一直很差，甚至回台後2周都不敢吃肉，後來轉念才逐漸好轉。
記者朱祖儀／綜合報導
范成章這次的單曲相較於上首單曲〈Drown in Love〉表達迷失在感情裡的靈魂，〈Perish〉則以Sadcore迷幻電子曲風，描繪著充滿詩情畫意的死亡。他還大手筆斥資七位數到印度拍攝MV，且之所以會選在印度拍攝〈Perish〉的MV，是因為他想要將「當死亡被描繪成絢麗而華美，不僅指外在的光彩，更是一種內在的靈魂之美和從容自在的姿態」的意境呈現在MV中。
范成章也透露，這次MV中，導演特別安排一幕在恆河邊拍攝，讓他親眼目睹燒屍廟不斷地把屍體送進去，燒完後就直接把骨灰以及遺骸碎布丟進河裡，讓他內心相當震撼，甚至因為直擊大體臉龐和狀態，讓他收工後久久無法忘懷，氣味縈繞不去，甚至食不下嚥，留下衝擊症後群，回台灣後整整2週不敢吃肉。但范成章後來轉念，認為生死是自然的事，自己帶著虔敬的心記錄珍貴影像，帶著祝福之心，自己也覺得靈魂澈底被淨化。
這次范成章除了親自作詞，更展現出時尚的獨特眼光，對於MV要呈現的每顆鏡頭都近乎苛求，藝術美感滿分的他更是親自參與製作，讓這次回歸的作品視覺上震撼到令人嘆為觀止，聽感上也突破以往風格，使人不自覺地沉淪在歌聲之中，盡情享受歌曲帶來的平靜感，宛如靈魂靜止於這首歌的瞬間，昇華到另一個世界。