主人狂餵愛貓「吃麥當勞、喝牛奶」！6萬人朝聖淚崩：牠知道原因
家有養寵物的民眾，不管是貓咪還是狗，都知道我們人在吃的食物，有許多都是貓狗日常碰不得的東西，否則可能會讓牠們有生命危險。然而近日社群瘋傳一段影片，一名飼主突然開始餵愛貓吃麥當勞、喝牛奶，其原因在於「貓咪的壽命將盡」，於是飼主讓牠吃這輩子都沒吃過的食物，讓不少網友都想起自己離世的寵物，紛紛淚崩。
記者張嘉哲/綜合報導
近日在社群「Threads」分享一段影片，影片中主人養了一隻愛貓，由於貓咪的生命即將到盡頭，主人便餵牠吃麥當勞漢堡以及牛奶。該主人表示「以前我吃早餐的時候，牠總是想要偷喝我的牛奶，現在牠想喝多少都可以，第一次品嚐牛奶的牠流下了眼淚。」
「我想牠應該也知道自己時日不多了」該名主人表示：「過去那段期間牠變得非常黏我，謝謝我的心肝寶貝14陪伴我的快樂時光，媽咪非常愛你，現在你的身體不會痛痛了。」超感人的紀錄影片，吸引超過6萬人按讚留言。
影片釣出不少寵物過世的飼主表示：「我家狗狗也離開3年多了，被醫生診斷剩下沒多久能活的時候，我們家也讓牠吃麥當勞各種食物，希望最後牠能開心離開」、「經歷家裡狗狗養了15年離世之後，真的不敢再養寵物了TAT」、「我真的要哭死了，倒數離別的日子真的很難熬」、「看這種影片真的哭爆....我過世的貓也很愛喝牛奶TAT。」
有主人則是也正好面臨寵物離別的情況，感傷表示「我也剛送走我家的貓咪....被診斷是腎衰竭晚期，身體狀況一直起起伏伏，在牠生命最後一刻，我們來不及餵他吃他最愛的炸雞和魷魚，他就突然癱瘓了，就這樣靜靜陪牠到最後一刻，真的好想再抱抱牠，聽牠撒嬌的精靈叫聲。」