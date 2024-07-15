蔣萬安挨轟幼園狼師案空白1年 市府反批吳沛憶任議員時也沒發聲
綠營持續針對台北幼兒園狼師案批評台北市長蔣萬安，立委吳沛憶更要求蔣萬安面對「空白的一年」。對此，北市府副發言人李政軒回應，相較蔣萬安上任後接獲通報就撤查重罰，曾任北市議員的吳沛憶從2022年到本月前，對本案都查無發言紀錄，「誰才是空白了一年呢」？
記者林詠青／台北報導
針對北市信義區幼兒園狼師案，民進黨立委吳沛憶持續批評台北市長蔣萬安，市府副發言人李政軒表示，吳所謂的「延宕一年」，是從2022年7月算起，當時蔣市長仍為立委，反問吳沛憶為何如此混淆視聽，進行錯誤指控？
他並直指，2022年7月案發當時，吳沛憶擔任台北市議員，卻在議會系統中查不到關於本案的發言紀錄，「現在的吳委員會不會覺得自己是延宕一年、一年空白的一部分？」
李政軒補充說明，蔣市府在上任後2023年7月一獲通報就徹查，當月開始即刻對行為人、負責人撤銷幼兒園的設立許可、終身不得任職，同時依法開罰法定最重的罰則；對於同負責人的托嬰中心，市府也多次逐一致電通知家長、提供轉托並窮盡現在所可以掌握的行政手段避免有「借殼上市」的疑慮；除了函請中央建議修法，蔣萬安也特別拜託台北的立委支持修法。至於事發年份問題，教育局也已及時進行說明。李政軒要求，「請吳沛憶不要一再錯誤指控」。