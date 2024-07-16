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勇士再次對Lauri Markkanen報價！將Moody加入包裹　爵士還想加碼

▲金州勇士對猶他爵士明星大前鋒Lauri Markkanen做出報價，加入了Moses Moody這一名年輕前鋒，搭配上多個首輪選秀權，但爵士隊並不滿足於如此包裹。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士對猶他爵士明星大前鋒Lauri Markkanen做出報價，加入了Moses Moody這一名年輕前鋒，搭配上多個首輪選秀權，但爵士隊並不滿足於如此包裹。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士再次發起攻勢，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，他們對猶他爵士明星大前鋒Lauri Markkanen做出最新報價，加入了Moses Moody這一名年輕前鋒，搭配上多個首輪選秀權，不過爵士方面算盤打得很精，持續要求灣區給出更多年輕戰力，勇士目前沒打算全盤接受這樣的要求。

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勇士再次報價　爵士掌握主動權

過去的幾周，勇士就交易Lauri Markkanen向爵士隊做出實質報價，不過爵士隊目前處於觀望的態度，他們雖然願意聽取追求者的交易報價，但同時也保留讓Markkanen成為球隊核心的意願。

Markkanen有資格在今年的8月7日續約，除非有一支球隊願意給出讓他們無法拒絕的報價，否則爵士球團希望留下這位芬蘭長人。而如果Markkanen續約了，根據規則，他必須要明年的交易截止日當天才能被交易。

爵士漫天喊價　勇士給Moody還不夠

Charania在報導中透露聯盟消息人士給出的內幕，勇士已經再次進行報價，他們願意給出陣中22歲的優質前鋒Moses Moody，再加上多個首輪選秀權、多個選秀權交換權和多個次輪選秀權。

然而，爵士隊要求勇士隊給出更多年輕球員，包括Moody、Jonathan Kuminga和Brandin Podziemski，再加上選秀權，這對勇士而言是不可接受的。

勇士今年夏天進行陣容重整，告別Klay Thompson和Chris Paul等老將，加入Buddy Hield、De'Anthony Melton以及Kyle Anderson等心血，Markkanen的加入有機會讓他們的爭冠拼圖再次完整，他在上賽季的55場比賽中，場均貢獻可23.2 分8.2 籃板2助攻，投籃命中率48%，三分命中率39.9%。

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