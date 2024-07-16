遭罰赤腳走路！拍攝者還原經過　問「抱你好嗎」女童舉動令人不捨

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不過，也有民眾質疑拍攝者為何幫助女童？對此，拍攝者表示，事件的當下自己感到無助，不知道怎麼做才可以立刻停止女童被傷害，想幫忙買鞋不過被拒絕，因此立即報警，她也追問女童「阿姨抱你好不好」，女童看了她一下，會閃躲跟撥開她的手，隨即一邊哭一邊快步想追上媽媽，她若強抱又擔心觸法，讓她真的相當無助。
目擊者也說，當時正是午餐時間，不少人在外買飲料，不過大家看到女童與母親，也只是問「怎麼沒給她穿鞋」，然後眼睜睜的看著這一切，聽著妹妹尖叫、哭泣，直到一位外送員喝斥母親，「地板這麼燙！怎麼可以沒穿鞋子。」她們母女一直是行進間，等待警察的同時，自己只能緊緊跟著，這樣才能回報位置。
由於警察還沒到，目擊者也忍不住拿出手機錄影，該名媽媽不斷說快到家了，還訓斥女童以後還要不要啞巴，自己才忍不住向媽媽表示「你會不會太殘忍，虐待兒童喔。」警察到的時候，因為她們已經進入家門，警察當下也沒有辦法強行進入，後續警察繼續訪查附近住戶，並聯絡房東。目擊者直言，自己當天有穿襪子、鞋子，還磨出兩個水泡，可見妹妹現在腳有多痛，未來若有類似的事情發生，希望能有更多人願意伸出援手。
新竹縣政府社會處指出，經確認該家庭為社會處及民間社福單位的服務個案，已派社工聯繫並協助女童就醫，治療腳底部分灼傷，將持續訪視評估家庭情況後提供必要處置。