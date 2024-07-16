詹皇「濫用權力」讓兒子進聯盟？前球員Hunter怒：喬丹不會這麼做

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Steven Hunter首先在文內提到，他認為次輪末被選中的球員，基本上在夏季聯賽開打之前是沒辦法得到一份保障合約的，「對於那些不了解這件事情的人來說，次輪末段被選中的球員；基本上是得不到一份保障合約的（尤其是在夏季聯賽開打之前）。」
「更進一步說，次輪末段被選中的球員更不會一上來就獲得4年的保障合約（註：實際上Bronny James的合約並非4年保障合約，第4年為球隊選項），這不是他（Bronny）應得的，我很抱歉，這是LeBron James和Rich Paul在公然濫用權力，這是對所有那些透過自己努力進入聯盟的年輕球員的侮辱。正是這種偷偷摸摸的玩笑，讓很多人對LeBron感到厭惡。」Steven Hunter如此寫下。
直言Jordan不會這麼做 他不會賦予兒子這權利
「這就是為什麼許多人更喜歡Michael Jordan或Kobe Bryant，因為你知道他們不會走這些歪門邪道。相信我，如果Jordan選擇像LeBron一樣，他也可以讓他的一個兒子進入到聯盟，但他並沒有選擇這麼做，因為他堅持認為這應該是自己努力爭取，而不是別人給予的，他永遠不會給自己的兒子賦予這種權利，像LeBron給Bronny賦予的一樣。」
「我絕對不是針對Bronny James，也不會對他本人感到不滿，但我要跟大家說明的是，這是LeBron James對NBA聯盟的操縱，也是對實現公平公正聯盟所需要信譽的操縱。」
Steven Hunter於2001年至2010年間在NBA效力，生涯曾效力於魔術、太陽、76人等隊，Hunter個人表現最佳的賽季是在2006-07賽季，當時他效力76人時，場均上場22.9分鐘，貢獻6.4分、4.8籃板。