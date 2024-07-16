美洲盃／最強阿根廷大賽3連冠！梅西激情慶祝　「天使」風光告別

詹皇「濫用權力」讓兒子進聯盟？前球員Hunter怒：喬丹不會這麼做

▲洛杉磯湖人今年選秀會上在二輪第55順位選進一哥「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，成為NBA歷史上首次出現父子同隊，不過曾在NBA打滾十年的球員Steven Hunter，日前則在個人社群平台上，對於詹皇與Bronny James的合約提出嚴厲批評。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人今年選秀會上在二輪第55順位選進一哥「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，成為NBA歷史上首次出現父子同隊，不過曾在NBA打滾十年的球員Steven Hunter，日前則在個人社群平台上，對於詹皇與Bronny James的合約提出嚴厲批評。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃洛杉磯湖人今年選秀會上在第二輪第55順位成功選進一哥「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，幫助LeBron實現多年來父子同隊效力的夢想，這也是NBA歷史上首次出現父子同隊的情況。而儘管湖人總經理Rob Pelinka表示，會選擇Bronny與父親並沒有太大關係，球隊是看中他的潛力，不過外界仍有許多聲音不服氣，曾在NBA打滾十年的球員Steven Hunter日前則在個人社群平台上，對於詹皇與Bronny James的合約提出嚴厲批評，他同時也表示，如果換作是喬丹（Michael Jordan），他絕對不會這麼做。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Bronny不應得保障合約？　Hunter稱LeBron在濫用權力

Steven Hunter首先在文內提到，他認為次輪末被選中的球員，基本上在夏季聯賽開打之前是沒辦法得到一份保障合約的，「對於那些不了解這件事情的人來說，次輪末段被選中的球員；基本上是得不到一份保障合約的（尤其是在夏季聯賽開打之前）。」

「更進一步說，次輪末段被選中的球員更不會一上來就獲得4年的保障合約（註：實際上Bronny James的合約並非4年保障合約，第4年為球隊選項），這不是他（Bronny）應得的，我很抱歉，這是LeBron James和Rich Paul在公然濫用權力，這是對所有那些透過自己努力進入聯盟的年輕球員的侮辱。正是這種偷偷摸摸的玩笑，讓很多人對LeBron感到厭惡。」Steven Hunter如此寫下。

直言Jordan不會這麼做  他不會賦予兒子這權利

「這就是為什麼許多人更喜歡Michael Jordan或Kobe Bryant，因為你知道他們不會走這些歪門邪道。相信我，如果Jordan選擇像LeBron一樣，他也可以讓他的一個兒子進入到聯盟，但他並沒有選擇這麼做，因為他堅持認為這應該是自己努力爭取，而不是別人給予的，他永遠不會給自己的兒子賦予這種權利，像LeBron給Bronny賦予的一樣。」

「我絕對不是針對Bronny James，也不會對他本人感到不滿，但我要跟大家說明的是，這是LeBron James對NBA聯盟的操縱，也是對實現公平公正聯盟所需要信譽的操縱。」

Steven Hunter於2001年至2010年間在NBA效力，生涯曾效力於魔術、太陽、76人等隊，Hunter個人表現最佳的賽季是在2006-07賽季，當時他效力76人時，場均上場22.9分鐘，貢獻6.4分、4.8籃板


Bronny最愛球員排名曝光！老爸「詹皇」第一　4年前答案大不相同

Anthony Davis曝Redick首賽季執教理念！稱想讓詹皇上場多做這事

詹皇將與Bronny共同為湖人隊奮戰！「我能分清父親與隊友的角色」

Stephen Curry為何願意打巴黎奧運？他自曝關鍵是詹皇去年一舉動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生