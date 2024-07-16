新青安首波揪出轉租1332件、人頭戶170件 還有第2波稽查
針對近期外界高度關注新青安貸款有投機客、人頭戶及貸後轉租等問題，公股銀行業篩選查證疑似人頭戶及貸後出租的高風險態樣案件，並與政府資料勾稽情形比對查核，確認借款人有未符購屋自住政策目的情事。財政部也在今（16）日公布各銀行初步清查結果，涉有出租情事計1332件，人頭戶計170件。
記者顏真真／台北報導
財政部說明，這查核係督導公股銀行參照銀行公會「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」規範，首波先就去（2023）年8月1日至113年3月31日已核貸的新青安貸款案件，公股銀行自行篩選疑似高風險態樣案件，確實清查處理；同時透過部會合作，以政府資料勾稽未符自住個案，比對結果再由各銀行依個案實際情況及政策協助目的審酌認定。
財政部表示，經初步查核結果，財政部表示，總計有1502件未符自住使用個案。同時，也將續請各銀行就今年4月1日以後的核貸案件，列為第二波查核範圍加強稽查。
至於今年6月27日後新貸戶已徵提自住切結書，並新增新青安貸款借款人限貸一次的規定，財政部將賡續督導公股銀行澈底落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，滾動檢視、精進相關貸款管理機制。
根據財政部統計，今年6月單月新青安核貸戶數為7244戶，核貸金額新台幣567.70億元，分別較5月減少12.44%、10.74%，財政部強調，將持續觀察新青安貸款相關優化措施執行情形，從源頭杜絕未符購屋自住目的的案件，以落實政府協助無自有住宅者安心成家之政策目的，兼顧整體房市健全發展。
財政部也呼籲，新青安貸款推動初衷係為協助無自有住宅家庭購屋安居，實為立意良善政策，籲請民眾珍惜個人申貸權益，切勿不當使用，使新青安貸款回歸安心成家、購屋自住政策美意。