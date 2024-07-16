宜蘭學生「帆船環台」擱淺！嚴重傾斜超驚險 海巡火速救援
宜蘭縣岳明國中小日前舉辦帆船跳島環台活動，承租「光腳號」、「阿莫號」2艘大型帆船配有專業船長，15日上午7時許，2艘帆船航入彰化縣崙尾灣漁港過程遇上退潮，其中1艘船擱淺航道且船舶傾斜，導致帆船卡在外海將近9小時，所幸海巡人員在案發當下趕緊將師生從光腳號接下，再接駁至阿莫號上，所有人員皆均安，繼續帆船跳島環台活動航程。
記者孫唯容/綜合報導
海巡署艦隊分署第三海巡隊於14日19時許，開始戒護宜蘭某學校辦理之帆船跳島環台活動2艘帆船，船上載有船員及師生共20餘人。2船15日上午7時許，欲航入彰化縣崙尾灣漁港進行補給時，豈料光腳號擱淺在航道上，並且導致嚴重傾斜。
海巡署見狀，立刻出動PP-10080小艇救援，上午10時許將人員全數接駁離開，並送至阿莫號帆船，繼續本次帆船跳島環台活動航程。下午16時，光腳號因漲潮自行脫困，前往澎湖馬公接續行程，並由PP-10035艇持續戒護。
初步了解，宜蘭縣岳明國中小籌備多年，本月5日從宜蘭蘇澳港出發，一路逆時針環台一周，將會進行28天的旅程，航途長達1939公里。海巡署推測，船長疑似不熟悉該區航道，才會導致擱淺，帆船受困時間約莫是一個潮汐的時長，大約9小時至12小時左右。