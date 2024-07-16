獨家／《原子少年》陳峻廷曾當李銘順助理　試鏡兒時王柏傑被說老

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陳峻廷高中就讀華岡藝校，高二就半踏入圈子，當時很多學長姐都在凱渥，他也報名應徵，初試的時候分成幾組，同一組的一起走到評審前面走秀、擺Pose，老師有興趣就會問問題，接著進複試才藝表演，陳峻廷想起當時情況，「要不是長得很帥，帥到讓老師覺得一定要選你，不然就是身材很好，我運氣好一點，我是那一排裡面最矮的。」
評審老師開口就問他，「你看一下身邊的人，你覺得你有什麼，可以贏過他們？」
陳峻廷頓時啞口無言，先是把衣服脫了說自己有在健身，但老師打槍，「還不夠。」接著又重複一次問題，陳峻廷無計可施，只好說自己是體育班的，意志力很堅強，老師又問他要如何展現意志力，陳峻廷說，「我就在旁邊做棒式，撐到所有人都訪問完。」
想來都覺得不可思議，那7分鐘對他來說像一輩子，「很想死啊！但是不能沒面子！」國中的時候陳峻廷是合球國手，體育人的意志力不容質疑，他說，「以前艱苦的訓練都撐下來了，那表示我意志力很堅強吧。」後來進入複試，陳峻廷請朋友教他表演魔術，一表演完，全場嚇到，「他們對我的印象就是，一個在鬧的人，那時候真的沒在怕。」
媽媽逼走演藝圈 陳峻廷想打合球鬧革命
陳峻廷的媽媽以前參加歌唱比賽拿了第一名，原本想走演藝圈但是被阿公阻止，進而希望兒子完成她的夢想，但當時還是國中生的陳峻廷，只想打合球，媽媽竟然使出殺手鐧，把他的一輩子都講完，讓他瞬間被說服，「我媽就說，打合球最高也是亞運，拿了冠軍，回來當教練，一個月6、7萬，你要買房嗎，要結婚嗎，要生小孩嗎？我不知道怎麼回！我每天哭說想繼續打球，我媽說『你真的想打球，就不要回來了！你不要當我兒子』。」
但媽媽也知道陳峻廷的個性，沒辦法當白領族，順勢建議他到演藝圈試看看，後來半推半就去考華岡藝校，媽媽還替他問好，表演什麼比較容易上，找人來教他耍大旗，學了3個8拍，學費8千元，陳峻廷嚇到，「我那時候覺得哇，好賺哦！我媽是到底多想要我進入這個圈子。」
後來去考試，發現大家都會很多才藝，到他的時候卻全場安靜，耍玩第2個8拍就感受到尷尬，「那時候系主任還問我一句『結束了嗎』。」入取，也是意料之外。但是，替媽媽圓夢，不會不平衡嗎？陳峻廷瀟灑說，「不會啊！我現在滿快樂的，而且我們已經算很幸運了，很少有家長想要小朋友做演藝圈的。」
試鏡「王柏傑小時候」 陳峻廷被說長太老
進了華岡，上了戲劇課，陳峻廷開始對戲劇抱有熱忱，但當時戴牙套外型受限，運氣也不是很好，試鏡都沒有上，有次難得獲得一個機會，試鏡《失控謊言》中王柏傑小時候的角色，上了一個多月的戲劇課，最後二選一被刷掉，工作人員打給他說，「主要不是你的能力，是你跟這些弟弟妹妹放在一起，看起來太老。」
陳峻廷驚訝，「那時候才知道，我是一張老臉。」即便那時候在凱渥找上門的角色也都是社會新鮮人，但同齡人都還在演學生。
前陣子，透過公司安排上了演員黃云歆的表演課，陳峻廷不諱言，「我其實沒有特別想上，之前上過滿多戲劇課，都沒什麼太大轉變，但老師叫我放心，她也是從科班出來的，後來又轉影視，她有經歷過這段時間，所以這次上完，感覺是滿好的。」
當李銘順的助理 學會視帝的待人處事
同團的夏浦洋是一直想組男團，但一直流局，陳峻廷是不想組團，想等機會當演員，「所以我甚至還有在公司幫忙帶藝人，公司就問我，要不要去當李銘順大哥的助理，我當然說好啊，就跟著去拍戲，遞茶遞水，學到的不光是戲劇的東西，還有對幕後工作人員的態度。」
陳峻廷分享，「銘順哥很厲害的是，他可以記得每個合作過的工作人員，全部都叫得出名字，甚至5、6年前合作過的，他都記得，我就覺得這對一個藝人來說，很重要。」
當時他正在陪李銘順拍《逆局》，《原子少年》的邀約就找上門，陳峻廷卻拒絕了兩三次，沒想到經紀人直接跟李銘順談，李銘順鼓勵他去參加，告訴他，「這是一個機會，當然要去。」後來《做工的人》電影版再見面，李銘順見他就有種見到小孩的感覺，直呼很開心他有這些經歷和成就。
現在，陳峻廷不只是男團「FEniX」成員，接下來還將主演BL劇《全面管控》，和「全球先生（Mister Global）」張哲偉組CP，在劇中飾演一位被AI管控得無法翻身的少爺。俗話說，萬事起頭難，最難的已經過了，想必陳峻廷的「演員」之路，會越來越順利。