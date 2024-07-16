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KARA新曲公開「已故具荷拉的聲音」　歌迷一聽背後含意感動哭了

▲KARA新歌〈Hello〉收錄了已故具荷拉的歌聲，以「6人完整體」的形式呈現。（圖／具荷拉IG）
▲KARA新歌〈Hello〉收錄了已故具荷拉的歌聲，以「6人完整體」的形式呈現。（圖／具荷拉IG）

記者許芷芸／綜合報導

以〈Mister〉一曲紅遍全亞洲的南韓經典二代女團KARA，將於今（16）日先行推出數位單曲《I Do I Do》的收錄曲〈Hello〉，這首新歌原本是要收錄在2013年9月的第四張正規專輯 《Full Bloom》。經紀公司特別強調，這次發行的作品除了由5位成員重新錄製外，還包含了已故成員具荷拉的聲音，是以「6人完全體」的形式呈現，令粉絲們相當感動。

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▲KARA新歌《Hello》除了由5位成員重新錄製外，還包含了已故成員具荷拉的聲音。（圖 / 奎利IG）
▲KARA新歌〈Hello〉除了由5位成員重新錄製外，還包含了已故成員具荷拉的聲音。（圖 / 奎利IG）
〈Hello〉是一首還未曾公開過的抒情曲，融入了「再見」的多種含義，表達了相遇和離別的情感。成員們以平淡的聲音演唱，更增加了哀傷的氛圍。這首歌其實原本預計在2013年KARA的第四張正規專輯《Full Bloom》中發行，但之後並沒有被收錄，後來由具荷拉獨自錄製成個人日文單曲，並於2020年被發行。

▲《Hello》原本預計在2013年KARA的第四張正規專輯《Full Bloom》中發行，但之後並沒有被收錄，而這首歌後來由具荷拉獨自錄製成個人日文單曲，並於2020年被發行。(圖 / YT LOG-IN)
▲〈Hello〉原本預計在2013年KARA的第四張正規專輯《Full Bloom》中發行，但之後並沒有被收錄，而這首歌後來由具荷拉獨自錄製成個人日文單曲，並於2020年被發行。(圖 / YT LOG-IN)
如今相隔11年，具荷拉韓文版的歌聲重見天日，讓〈Hello〉成了KARA「6人完整體」的歌曲。其實從昨晚KARA官方推特釋出的預告中，就可以發現蛛絲馬跡，文中除了5名活動成員的標籤外，還出現「#」的標籤。今天公布具荷拉的歌聲將出現於〈Hello〉後，粉絲感動落淚：「果然是留給她的位子！」

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