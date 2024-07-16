父親節巴結老爹 各家競端Q版萌樣造型蛋糕搶商機

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至於外觀則是結合檸檬口味白巧克力製成Q版汽車，最後再以新鮮藍莓，高山羊齒葉點綴，俏皮可愛的外型，讓人看了心情也跟著愉悅起來！今年用「BRAVO!」爸爸最棒，給辛苦老爸不一樣的驚喜！即日起至7月31日前預購，可享8折早鳥優惠價。此外，由於新冠疫情再起，為守護爸爸的健康，台中福華特別加碼推出父愛好禮孝親組合，台中福華滴雞精禮盒與BRAVO父親節蛋糕組合，優惠價1980元。
台中日月千禧酒店以幼時爸爸如大樹守護家人的印象為靈感，精心打造6吋「樁庭之恩」焙茶巧克力慕斯父親節蛋糕。蛋糕外型以大樹呵護幼苗象徵偉大父愛，焙茶巧克力茶香馥郁、口感清爽不膩，7月31日前訂購並完成付款，享早鳥優惠價888元。
為感謝爸爸，日月千禧端出的父親節蛋糕，特別用巧克力及微波蛋糕手工捏塑出大樹及幼苗，並以大樹保護幼苗如同爸爸陪伴孩子成長的意象、刻畫堅定的父愛。口味選用日本焙茶，讓溫和順口的獨特茶香融入巧克力慕斯，創造出甜度宜人、清新細膩的口感，且特意添入蜜紅豆粒、杏仁角、酒漬櫻桃內餡豐富層次，表層點綴上的金巧克力脆球，更是提昇質感。
85度C今年推出的四款造型蛋糕，包括6吋「帥氣歐多桑」、是Q版男子造型；8吋「典藏時刻」以復古相機表現，還有「一夜暴富」及「都會型男」，搭配超仿真的金幣金塊和都會場景配件，不同造型與口感要帶給老爸不一樣的驚喜。即日起至8月5日預購，即享85折優惠（限門市購買）。
此外，即日起至8月8日只要是85Cafe APP會員，購買父親節主題蛋糕，結帳報會員電話，即可參加抽獎，獎項包括iphone15、APPLE WATCH和AirPods等，共有8個名額，預估全台可賣出3.5萬個父親節主題蛋糕。