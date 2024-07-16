盧秀燕訪美綠白反應兩極！陳俞融批故布疑陣 江和樹喊台中出總統
台中市長盧秀燕今天宣布月底將訪美10天，卻不公布行程細節、將拜會哪些人，民進黨市議員陳俞融批評她和之前出訪新加坡一樣，又在故布疑陣，營造神秘感，市議會黨團將要求她回國後到議會專案報告。台灣民眾黨市議員江和樹則是樂見其成，認為「台中若能出總統也很好」，並期待盧秀燕在2028年與黨主席柯文哲攜手合作。
記者顏幸如／台中報導
陳俞融針對盧秀燕公布的出訪4大目的提出3大質疑，她指盧秀燕任內僅締結1個姊妹市，此次訪美有沒有計畫增加更多姊妹市？其次宣稱要參訪尖端科技重鎮，是西雅圖還是舊金山？第4點關心回應僑民朋友，應是僑委會的工作，身為台中市長為何要越俎代庖？事前和外交部溝通過嗎？為什麼花人民公帑出訪，卻讓市民卻看得霧颯颯？
陳俞融說，盧秀燕此行沒計畫去紐約、華府，政治目的降低，就是單純的城市外交行程，但盧市府和之前出訪新加坡一樣故布疑陣，營造神秘感讓外界猜測，強調不會公開見了哪些美方人士，根本是自抬身價、打腫臉充胖子。她呼籲盧秀燕不要只在乎自己的政治路，更要在乎台中市民的觀感。
陳俞融提到，今年是《台灣關係法》立法45周年，這是推動台美關係及維護區域和平穩定的重要基石。盧秀燕訪美前，應該對此有所了解並發表看法。事後也該就此次訪美行程進行專案報告，向市民說明。
台灣民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹對盧秀燕訪美樂見其成，認為負面評論大可不必，至於此行是否為選總統的前哨戰，他覺得台中若能出總統也很好，現在距宣佈參選還有2年多，盧秀燕應該好好表現，也期待未來她能和民眾黨主席柯文哲合作。