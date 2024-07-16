台版柬埔寨S姊再判刑！化名「美女媽祖」拘禁人頭 遭判7年半定讞
「台版柬埔寨」案震驚全台，主嫌之一的「S姐」傅榆藺，不僅與共犯囚禁、虐死被害人，該案遭士林地院判無期徒刑，目前仍上訴高院求減刑。而傅榆藺也被查出參與其他詐團活動，在宜蘭租民宿或旅館，取得人頭帳戶資料，並拘禁提供者，共63人遭詐，再以各種不同方式進行詐騙，高院重判7年6月，傅榆藺上訴最高法院無效，全案定讞。
記者孫唯容/綜合報導
「台版柬埔寨案」有61名求職者遭囚禁凌虐，並有3人慘遭殺害棄屍，以傅榆藺、陳樺韋（綽號茶董）為首的29名詐團成員涉案，檢方首波偵結起訴傅榆藺等人，一審認定她犯下328宗罪、陳樺韋犯下321宗罪，去年判處無期徒刑、褫奪公權終身，其他27名共犯則判29年6月到1年2月不等，全案上訴高院中。
不過，傅榆藺還協助其他詐騙集團，另外取暱稱「美女媽祖」參與詐團活動，先後在宜蘭縣市租用生態農場、民宿及旅館，在詐團取得人頭帳戶資料，包括存摺、提款卡、網銀帳密等，要求提供者留在民宿才能獲得報酬，變相拘禁提供者，等待傅女及共犯等查核帳戶資料可以使用，再由集團其他成員，以各種不同方式進行詐騙。
一審宜蘭地方法院依詐欺取財等共63罪，判處傅女7年6月有期徒刑，傅女對此不服提出上訴，二審高等法院駁回，傅女再上訴三審，最高法院16日駁回，全案定讞。