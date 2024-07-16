蕭淑慎老公再被控性侵！歌手Rina現身北檢提告 曝梁軒安骯髒手段
女星蕭淑慎和小15歲老公梁軒安結婚8年，近來梁軒安卻頻頻被指控性侵，女歌手Rina控訴，稱梁軒安利用娛樂公司老闆身分帶她一起工作，過程中進而伸狼爪，不但拍攝不雅片，還性侵得逞。今（16）日Rina忍無可忍前往北檢按鈴申訴，控告梁軒安涉嫌性侵，同時還原事件真相，再度引發熱議。
記者吳昕蓓／台北報導
Rina表示，梁軒安稱能幫助她出專輯，並表示自己已經2年沒有性生活，和蕭淑慎的婚姻並不美滿，很需要陪伴，藉此讓她放鬆戒心，甚至還表示，曾經罹患十二指腸癌的蕭淑慎快過世了，以談工作為由將她騙到房間硬上得逞，Rina被威脅如果控告的話，將需要賠償百萬元違約金，因此不敢聲張，之後又被性侵了2次。
Rina坦言，一開始梁軒安那邊要她配合潛規則，她拒絕後卻遭到冷凍、拖欠薪水，他卻大言不慚表示「陪他就有錢賺」，甚至會藉由工作之故對她做出毛手毛腳、強吻等性騷擾行為，還以權勢逼迫她發生關係，「本以為這已經是他最惡劣的行徑，沒想到，他還用暴力侵犯我」，她透露對方會送她禮物，並承諾和蕭淑慎離婚，到處說她是未婚妻，造成她被貼上小三標籤。
Rina憤怒指控，梁軒安大言不慚稱公司是他的後宮，到處捻花惹草，「他還曾說若東窗事發，他會在身敗名裂之前移居到日本避風頭，或是跟我去加拿大。」她強調和梁軒安只是雇主和員工的關係，那段時間的經歷也讓她的精神受到極大創傷，「我不是唯一的受害者，更不會是最後一個受害者。」
※【NOWnews 今日新聞
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