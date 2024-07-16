梁軒安遭旗下女歌手控「性侵」！火速發聲反駁 曝蕭淑慎反應
藝人蕭淑慎在7年前跟小15歲的老公梁軒安閃電結婚，讓許多粉絲們都感到又驚又喜，而兩人婚後也多次上節目分享夫妻之間的相處方式，看起來感情相當甜蜜且穩定。不料，在6月底時卻傳出有一位24歲的曾姓女子到地檢署按鈴控告梁軒安騙財騙色，今（16）日又有另一位歌手Rina發聲指控梁軒安「騙簽約硬上」，而梁軒安也火速回應，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
梁軒安在16日遭到旗下簽約歌手Rina指控「騙簽約硬上」一事，Rina透露，梁軒安除了要求聘請她當秘書之外，還約定好會捧紅她，並表示：「梁軒安多次以演藝機會與工作機會作為交換條件，要我與他交往，發生關係，也就是『潛規則』。我當然拒絕，表明我跟他只有工作上的關係，然而他卻大言不慚表示：『陪他就有錢賺』。」後來因為Rina不配合梁軒安的要求，他便開始冷凍她，也不支付薪水。
隨後梁軒安更以工作為由性侵女方，「他藉由工作之故，以雇主的權勢之便安排我與他獨處，趁四下無人對我毛手毛腳甚至是強吻，也藉由出差之故，以權勢逼迫發生關係。本以為這已經是他最惡劣的行徑，沒想到，他還用暴力侵犯我。」
針對旗下歌手Rina爆料一事，根據《ETtoday》報導，梁軒安無奈表示：「我跟他們連性交都沒有，何況性侵！」認為曾姓女子跟Rina是聯合起來要讓他「社會性死亡」，並坦言自己沒有太多能回應的，還向兩位女子喊話：「愛告就去告，我已經把證據給律師了。」梁軒安也透露自己目前已將搜集好的證據交給律師，等待律師處理。
另外，梁軒安也對於自己當初沒有聽老婆蕭淑慎的勸告感到很後悔，當時他老婆認為Rina如果真的有實力就會紅，根本不需要他出手幫忙。梁軒安也指出，妻子並沒有站在他這邊喊冤，只是站在中立的角度來看待此事。如今發生這些事，讓梁軒安感到無奈又後悔。