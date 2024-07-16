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巷仔內／隱藏版「辣個男人」現身！為盧秀燕穿針引線不只鄭照新

▲台中市盧秀燕宣佈出訪美國的隨行官員，除了幾位年輕一級主管，還有「首席副市長」黃國榮。（圖／台中市政府提供，2024.07.16）
▲台中市盧秀燕宣佈出訪美國的隨行官員，除了幾位年輕一級主管，還有「首席副市長」黃國榮。（圖／台中市政府提供，2024.07.16）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕今（16）日宣佈訪美行程與出訪成員，被外界視為2028起手式的這場美國行，4名「隨行官員」分站兩側，記者會後部分媒體竊竊私語「怎麼沒有鄭照新」？其實盧秀燕團隊裡有兩位深藏不露的「老美國」，此次訪美行程由出手沈穩的他倆徐圖緩進，其中一人今天亮相、另一人正在美西，為盧秀燕舖排參訪細節。

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今年4月盧秀燕疫後首度出訪，隨行新加坡的是43歲、六都最年輕副市長鄭照新；7月初到高雄拜訪前立法院長王金平，帶的也是鄭照新。當過立法院正副院長韓國瑜、江啟臣幕僚的鄭照新能打善戰，一直被外界視為幫盧秀燕謀大位過程中，穿針引線的關鍵人物，以致盧秀燕宣布此行由另一副市長黃國榮陪同時，在場媒體感到訝異。

其實早在「南加州全僑歡迎台中市盧秀燕市長招商團籌備委員會」邀請函中，唯一被提到的市府官員就是黃國榮。盧秀燕推崇為「首席副市長」的黃國榮，曾任駐舊金山辦事處秘書，此行部分美西僑界對「老朋友相聚」的期待，甚至高過迎接陌生的藍營一姐盧秀燕。

▲AIT前主席暨現任智庫太平洋世紀研究所所長薄瑞光拜會台中市長盧秀燕時，前後任副市長鄭照新（右起）、令狐榮達、黃國榮通通到場。（資料畫面／台中市政府提供）
▲AIT前主席暨現任智庫太平洋世紀研究所所長薄瑞光今年5月拜會台中市長盧秀燕時，前後任副市長鄭照新（右起）、令狐榮達、黃國榮通通到場。（資料畫面／台中市政府提供）
65歲的黃國榮是胡志強外交部長任內的子弟兵，2001年胡志強當選台中市長後，正當壯年的他南下任副手。後來胡志強連任失利，4年後盧秀燕從林佳龍手中奪回執政權，黃國榮回鍋當市府祕書，一路升任祕書長、文化局長到副市長，對市政嫻熟加上外圓內方的溫文特質，連與盧秀燕針鋒相對的綠營議員都願意賣他面子。

另一外交老將是前副市長令狐榮達，中華民國外交部政次、駐加拿大代表、駐馬紹爾群島共和國大使、駐洛杉磯辦事處處長、外交部北美司司長的資歷比黃國榮更耀眼，5年前盧秀燕延攬他出任副市長，總攬「東亞青年運動會」籌辦工作，希望在國際舞台大放異彩，可惜遇新冠疫情被迫中止。

▲重大外賓拜訪盧秀燕時，熟稔國際事務的令狐榮達、黃國榮一定在場，圖為馬紹爾群島共和國卡蒂爾大使拜會台中市政府。（資料畫面／台中市政府提供）
▲重大外賓拜訪盧秀燕時，熟稔國際事務的令狐榮達、黃國榮一定在場，圖為馬紹爾群島共和國卡蒂爾大使拜會台中市政府。（資料畫面／台中市政府提供）
近年來中市府教育局以推廣國際教育之名，為令狐榮達開辦「大使帶你遊世界」講座，到台中市各公私立高中職學校演講，令狐榮達像個親切的爺爺，至今已與超過2萬名學生分享駐外經驗，透過零距離接觸帶給學生新視野，更是提前佈局，無形中化解年輕人對「盧秀燕不懂外交」的刻板印象。

盧秀燕連任後，令狐榮達未續任副市長，正當外界以為裸退之際，他卻以國際事務委員會執行長身份活躍於台中市政府，前陣子AIT（美國在台協會）前主席薄瑞光、世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華拜會盧秀燕，都有令狐榮達的身影。此次訪美，高齡70歲的令狐榮達，早就赴美親自奔走，月底將與盧秀燕一行在美西會合。

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