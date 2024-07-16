巷仔內／隱藏版「辣個男人」現身！為盧秀燕穿針引線不只鄭照新

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其實早在「南加州全僑歡迎台中市盧秀燕市長招商團籌備委員會」邀請函中，唯一被提到的市府官員就是黃國榮。盧秀燕推崇為「首席副市長」的黃國榮，曾任駐舊金山辦事處秘書，此行部分美西僑界對「老朋友相聚」的期待，甚至高過迎接陌生的藍營一姐盧秀燕。
65歲的黃國榮是胡志強外交部長任內的子弟兵，2001年胡志強當選台中市長後，正當壯年的他南下任副手。後來胡志強連任失利，4年後盧秀燕從林佳龍手中奪回執政權，黃國榮回鍋當市府祕書，一路升任祕書長、文化局長到副市長，對市政嫻熟加上外圓內方的溫文特質，連與盧秀燕針鋒相對的綠營議員都願意賣他面子。
另一外交老將是前副市長令狐榮達，中華民國外交部政次、駐加拿大代表、駐馬紹爾群島共和國大使、駐洛杉磯辦事處處長、外交部北美司司長的資歷比黃國榮更耀眼，5年前盧秀燕延攬他出任副市長，總攬「東亞青年運動會」籌辦工作，希望在國際舞台大放異彩，可惜遇新冠疫情被迫中止。
近年來中市府教育局以推廣國際教育之名，為令狐榮達開辦「大使帶你遊世界」講座，到台中市各公私立高中職學校演講，令狐榮達像個親切的爺爺，至今已與超過2萬名學生分享駐外經驗，透過零距離接觸帶給學生新視野，更是提前佈局，無形中化解年輕人對「盧秀燕不懂外交」的刻板印象。
盧秀燕連任後，令狐榮達未續任副市長，正當外界以為裸退之際，他卻以國際事務委員會執行長身份活躍於台中市政府，前陣子AIT（美國在台協會）前主席薄瑞光、世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華拜會盧秀燕，都有令狐榮達的身影。此次訪美，高齡70歲的令狐榮達，早就赴美親自奔走，月底將與盧秀燕一行在美西會合。