越南豬肉漲價2成！非洲豬瘟肆虐44個省 今年已撲殺4萬多頭豬
越南淪為非洲豬瘟疫區，今年迄今已撲殺4萬多頭豬，根據政府統計數據，有44個省市出現案例，共爆發逾660起非洲豬瘟疫情，連鎖超市的豬肉售價則上漲近兩成，災情相當慘重。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《越南政府新聞網》，副總理陳流光（Tran Luu Quang）14日簽署政府總理指示，要求各部會與地方嚴格落實非洲豬瘟防控措施。越南全國有44個省市共計出現超過660起非洲豬瘟疫情，撲殺逾4萬2400頭豬，出現疫情的省份包括諒山省（Lang Son）、廣寧省（Quang Ninh）、和平省（Hoa Binh）、山羅省（Son La）、廣南省（Quang Nam）、隆安省（Long An）和北件省（Bac Kan）。
越南同奈省（Dong Nai）畜牧協會主席阮智功（Nguyen Tri Cong）說，初步調查顯示，小型和大型企業養殖戶的生豬數量減少3至4成，有些地方甚至減少至7成，因為非洲豬瘟在許多地方再次爆發，讓養殖戶們不敢繼續提升養殖量能，導致市場供應顯著減少，墊高豬肉價格。
越南統計總局（GSO）6月29日公布6月經濟數據時指出，受非洲豬瘟影響，豬肉價格攀升，是6月CPI成長的主要原因之一，越南6月的CPI月增0.17%、年增4.34%。