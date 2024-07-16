轟北市府甩鍋狼師案！吳沛憶：只把蔣萬安政治前途當寶貝
北市幼兒園狼師案，台北市長蔣萬安挨批事件爆發一年多，狼師仍未停職，對此北市府反擊稱時任議員的吳沛憶對本案從未發言，吳沛憶則怒嗆，市府不思自我檢討還反過來嗆民代，真是荒謬可笑，自己沒寫功課，怪別人不夠用力盯他？更稱北市府從篡改新聞稿到擠牙膏說明，都是在寵溺蔣萬安，「每位孩子都是父母的寶貝，但市府只把市長的政治前途當寶貝。」
記者陳威叡／台北報導
吳沛憶質疑，北市府把蔣萬安當寶貝卸責，誰來保護寶貝孩子們？台北幼兒園狼師案，北市府不思自我檢討，反過來嗆民代，真是荒謬可笑，自己沒寫功課，怪別人不夠用力盯他？
吳沛憶更嗆，蔣萬安是什麼Baby市長嗎？北市府篡改新聞稿、擠牙膏說明，都是在寵溺蔣萬安，把市長當寶貝卸責，請問誰來保護寶貝孩子們？
本案是社會矚目案件，但市府上午7時急改新聞稿，被抓包之後，晚上快九時才公開說明。擠牙膏式說明讓人無法接受，市民希望蔣市府開誠布公、讓市民安心。
吳沛憶強調，事實很清楚，包括市府有偷改新聞稿；市府在關鍵時間點上說法前後不一；狼師沒有被停職，在被通報後持續任教1年。有機會防止案情擴大的是市府、能勒令狼師停職的是市府、能阻止幼童入園的還是市府。但市府的態度只是推諉卸責，只是保護baby市長政治前途。
最後吳沛憶說，每位孩子都是父母的寶貝，「但市府只把市長的政治前途當寶貝。」