川普槍擊後「右耳貼紗布」現身又成超級迷因！神複製梵谷自畫像
美國前總統川普（Donald Trump）當地時間15日現身共和黨全國代表大會，右耳用顯眼的紗布包紮，被網友笑稱撞臉名畫家梵谷（Vincent van Gogh）自畫像，讓川普在槍擊案後於社群網路上又多一話題討論度超高的迷因梗圖。
記者倪浩軒/綜合報導
川普在共和黨全國代表大會上亮相，現場的共和黨全國委員會代表們幾乎都在歡呼雀躍，高喊：「我們愛川普，我們愛川普」。這是川普在上週末經歷槍擊案後首度於大型公開場合露面，不僅展現他在共和黨支持者中的超高人氣，右耳包紗布的造型更是撞臉梵谷的著名自畫像。
梵谷為何要自殘、割下自己的部分耳朵可說是眾說紛紜，較普遍的說法是梵谷與畫家好友高更（Paul Gauguin）爭吵後，情緒激動下拿出剃刀追向高更，雖然當場被制止，但回家後仍做出自殘舉動。據傳梵谷在事後對自己自殘的行為很羞愧，稱自己經常在精神崩潰時做下許多記憶模糊的脫序行為。
除了「撞臉」梵谷，川普在槍擊案當天被美聯社攝影師武奇（Evan Vucci）拍下臉沾鮮血振臂高呼，後方美國國旗飄揚，這張充滿張力的照片曾被網友認為與法國名畫《自由引導人民（Liberty Leading the People）》的構圖頗為相似。槍擊案後不久，印有川普舉起拳頭且血跡斑斑形象的T-Shirt如雨後春筍般湧現，在網路上成為熱門迷因商機，也替川普選戰創造話題。