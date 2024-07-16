越南推動屋頂太陽能購電！鼓勵企業直接買電 盼解決缺電荒
越南邁入夏季後用電量激增，由於去年因缺電而造成眾多企業大虧損，讓商界擔憂今年噩夢是否會重演。為了增加電量供給，本月初越南政府宣布了一項新法令，允許工廠通過直接電力購買協議（Direct Power Purchase Agreements, DPPA），另外越南國家電網運營商（EVN）也計劃購買家庭和辦公室多餘的太陽能電力，以補充供應量。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，越南副總理陳紅河（Tran Hong Ha）近期已指示工業和貿易部，要求其制定一項計劃，以購買屋頂電力，這一計劃提議購買的電量最高可達10%。當局建議每千瓦時多餘電力的收購價格為671越盾（約0.0264美元）。如果該價格獲得批准，這一價格將不到EVN從太陽能發電廠購電價格的一半。
越南政府於去年五月通過了一項《電力發展總體規劃》，計劃到2030年實現全國一半的辦公樓和家庭使用屋頂太陽能電池板發電。根據該計劃，越南的太陽能潛力高達963吉瓦（GW）。
越南經濟和人口的快速成長導致對電力和能源的需求不斷增加，2023年全國太陽能總裝置容量達17,077兆瓦，較往年顯著成長，儘管電力裝置容量逐年增加，仍面臨電力短缺的挑戰，為了解決這個問題，政府正在專注於發展再生能源。
2024年越南太陽能產業預計發電量291.8億度，預計2024年至2029年的年增率為1.20%；使用能源管理解決方案的家庭滲透率，2024年預計將達到7.3%，預計到2028年將增加至17.0%。