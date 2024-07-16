沈春華兒子留美7年「突然回台灣」 曝真心話：人生就是不斷前進
曾任中視新聞、八大新聞台的資深主播沈春華，與丈夫胡鎮康在婚後育有一子一女，子女兩人均在美國讀書、就業。昨（15）日，沈春華突然在社群平台上PO文分享自己31歲的兒子即將搬回台灣，難掩喜悅之情的她也溫馨喊話：「Welcome Home！Son（兒子歡迎回家！），謝謝你的努力與珍惜。」吸引了將近4萬點讚，也釣出一排「藍勾勾」朋友獻上祝福。
記者史平旭／綜合報導
沈春華在文中表示，美國求學2年、工作5年，擁有紮實、豐沛7年海外成長經驗的愛子，如今回來台灣發展，作為家人的自己也將張開雙臂迎接。沈春華兒子在歡送會後除了感謝在美國的7年歲月外，也寫下：「我相信，所有的際遇都有意義。一切的安排都是最好的的安排」、「人生，其實就是回答兩個問題：你想過怎樣的生活，以及你願意為它付出什麼？」並始終牢記沈春華告訴他的一句話：「人生就是不斷地，勇敢前進！」深受觸動的沈春華也引用文章，分享給所有追夢的人。
愛子返鄉的消息一公開後，吸引了主持人海芬、演員劉至翰、主廚雷議宗等不少「藍勾勾」好友留言祝賀，其他粉絲紛紛表示，能下這項決定真的很有勇氣，替沈春華感到開心，而沈春華也高興回覆道：「每一個相逢都是緣分！」