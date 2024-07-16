梁軒安被歌手Rina告性侵！親回應證據給律師了 蕭淑慎氣尪不聽勸
47歲藝人蕭淑慎的老公梁軒安，上個月被一位曾姓女子指控騙財騙色，今（16）日又爆出一名女歌手Rina指控遭梁軒安利用工作機會設局性侵。梁軒安回應《NOWnews今日新聞》表示，「絕對沒有這件事，我已經把證據給律師，請律師處理。」梁軒安也透露太太蕭淑慎對此事生氣，太太生氣的原因是，「當初她就說要我看清合作的人，結果我不聽勸。」
記者林奕如／台北報導
梁軒安表示，他不想炒新聞，該截的圖都給律師，這些輿論他的家人、朋友都會看到，「她（太太蕭淑慎）早就說不要跟這些人合作，不聽老婆言吃虧在眼前。」他也澄清，自己每次出差工作都是一大群人出去，根本沒有性侵這件事，也沒有任何曖昧，不可能玩感情遊戲。
他目前經營雄鷹娛樂公司，旗下藝人大約有40位，女藝人居多，也被女歌手Rina指控「把公司當後宮」，梁軒安直接回應，「怎麼可能，用邏輯去想，我用心培養一位藝人，然後送去綜藝節目、接廠商工作。」他話鋒一轉，提到Rina配合度差，之前有找老師幫忙她出唱片，結果連續3次錄音她狀況都不佳。
梁軒安有信心不會影響他跟太太感情，「她也見過大風大浪，我本來工作環境就這樣，會遇到很多有心人士，大不了以後我都帶男生出去。」他說，自己的行程太太都知道，他去到哪裡都會拍照報備，限動一發，全世界都找得到他，他透露：「我太太有說我不聽勸，早就說不要跟這些人合作。」
※【NOWnews 今日新聞
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