馬斯克金援失策？川普副手范斯要取消電動車補貼 威脅特斯拉銷售
39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance），獲川普「欽點」，將以副總統候選人之姿，搭檔參與11月的美國總統大選。范斯對於許多議題的政策與立場也被媒體一一整理出來，其中值得注意的是，范斯去年才推動要取消電動車補貼的方案，被認為會影響特斯拉銷售，而特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）已經被披露捐贈鉅額款項給川普陣營和政治行動委員會（PAC），還打算每月撥出約4500萬美元（約新台幣14.7億元）給支持川普的新基金，讓外媒笑稱「難以置信」。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，馬斯克在槍擊案後表態支持川普，更被揭露金援川普陣營的細節，可說是拿出真金白銀支援，然而，川普公布的副手范斯卻以對電動車不友善聞名，去年才提出《駕駛美國法案（Drive American Act）》，旨在對美國製造的燃油車提供同額的補貼來取代對電動車的稅收減免補貼。
范斯更曾批評拜登的電動車補貼政策，認為要補貼也應該補貼「俄亥俄州的工人，而不是那些將工作外包到中國的綠色能源白日夢者」，所謂將工作外包到中國的白日夢者，更是讓人不禁想到在中國擁有工廠的特斯拉。有看法認為，馬斯克對川普陣營的支持可能會與特斯拉的利益相左，因為范斯推動的立法明顯會衝擊特斯拉的銷售。
不過，過去給外界反電動車印象的川普，最近也有修正自己的立場，在群眾大會上稱自己是「電動車的粉絲」，或許是為了和力挺自己的馬斯克示好，因此范斯之後會不會調整自己對於電動車補貼的看法，仍需後續觀察。