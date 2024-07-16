《艾倫秀》主持人Ellen宣告引退！曝拍Netflix特輯：播出就結束了
▲《艾倫秀》主持人Ellen Degeneres宣告引退！曝將出演Netflix特別節目：「為大家一一釋疑。」（圖／Ellen Degeneres IG）
記者
洪生儒／綜合報導
2024-07-16 17:51:52
美國播映了19年的長青談話性節目《艾倫秀》（the Ellen DeGeneres Show）在2022年播畢後，也象徵著一個時代的結束。《艾倫秀》本來是每一位藝人明星都渴望能上的談話性節目，不料在2019年時，因為工作人員在網路上爆料，指控工作環境惡劣，主持人艾倫也被爆出私下對待員工的態度不佳，醜聞接連爆出，最後導致節目停播，各界看了都感到相當可惜，不過艾倫也曾透露她將會在Netflix的特輯節目中，為大家一一釋疑。
主持人艾倫狄珍妮（Ellen Degeneres）是史上第一位主持過奧斯卡、葛萊美與艾美獎的主持人，她的節目《艾倫秀》原本是藝人明星們都渴望能參與的談話性節目，不料在 2019 年時，因工作人員在網路上爆料，指控該節目的工作環境十分惡劣，主持人也被爆出私下對待員工的態度跟在節目上的形象完全不同，艾倫被指控勢利眼、難相處、製造有害的工作環境等負面內容，再加上內部工作團隊也爆出許多醜聞，節目收視率便逐漸下滑，直到2022年5月26日播完最後一集後，便正式停播。 《艾倫秀》曾是美國最受歡迎的脫口秀節目之一，在節目宣告黯然收攤後，艾倫也在最後的脫口秀中說道：「今天將是你們最後一次在艾倫秀中看到我，在之後的Netflix節目播出後，我的演藝事業就結束了。」艾倫也表示，她將會在Netflix的特輯節目中，為大家一一釋疑，而艾倫的引退，對許多人來說，也算是一個時代的結束。 ▲《艾倫秀》本來是每一位藝人明星都渴望能上的談話性節目，不料在2019年時，因為工作人員在網路上爆料，指控工作環境惡劣，主持人艾倫也被爆出私下對待員工的態度不佳，醜聞接連爆出，最後導致節目停播。（圖／Ellen Degeneres IG）
事實上，《艾倫秀》在 2003 年首播，是第一個由公開同性戀身份的主持人所主導的脫口秀節目，該節目讓LGBTQ的相關資訊得以普及，也向大眾傳播了關於平等和接受自我的資訊，節目開播至今已拿下 60 多座艾美獎，累積了多達數百萬的觀眾觀看，艾倫深入人心的訪問與許多巧妙安排的片段，也將節目打造成藝人明星們不可缺少的宣傳平台，在停播之後，依然有許多粉絲會重看過往的訪問片段來回味。
▲主持人艾倫狄珍妮（Ellen Degeneres）是史上第一位主持過奧斯卡、葛萊美與艾美獎的主持人，不料她被工作人員爆料私下對待員工的態度跟在節目上的形象完全不同，形象大受打擊。（圖／Ellen Degeneres IG）