智慧型手錶救命！科技男及時發現心房顫動惡化　新型消融手術建功

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1~2%患有心房顫動 可能無症狀
據統計，約 1~2%的人患有心房顫動，常見症狀包括心悸、胸悶、呼吸急促、頭暈或無力，但也可能全無症狀，若診斷有此問題，應儘早接受治療，不要耽擱。
針對治療，羅力瑋說，以抗心律不整藥物控制與心導管消融術為主，而根據目前的治療共識，若病人的心血管合併症較多，且年齡較長，傾向採用心律不整藥物控制；若相對年輕，或症狀明顯，或合併有心臟功能不佳的情形，則考慮採用心導管消融術治療。
羅力瑋表示，目前國內常見的心導管消融術主要為射頻輻射燒灼術搭配3D立體定位技術（Radiofrequency Ablation,，RFA），或冷凍球囊導管消融術（Cryoballoon Ablation，CBA），兩者手術成功率接近，長期復發率則約25~40 %，且某些病人可能會在術後3至6個月內仍有症狀，可能需要進一步治療或再次電燒。
新型消融手術更精確 減少併發症
羅力瑋指出，台北榮總心律不整中心引進最新脈衝場導管消融手術（Pulsed Field Ablation，PFA），利用多個電脈衝點釋放一系列持續數微秒的高振幅電脈衝，因具有心肌組織的選擇性，治療過程中可避免損傷周圍組織，減少傳統心導管電燒消融手術可能的併發症，如肺靜脈狹窄、食道損傷及膈神經損傷等。
此外，與其他電燒手術相比 ，這項手術的時間可從3至4小時縮短為1到2小時內，兼具精確度高、不損害周圍組織、減少併發症、手術時間短等多項優點，安全性更佳，可作為心房顫動導管消融性手術新選擇。