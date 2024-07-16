川普副手范斯對中強硬 瑞銀：美若祭60％關稅中國經濟成長將砍半
美國前總統川普（Donald Trump）宣布，39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）將成為副總統的參選搭檔，范斯對中國態度也是屬於強硬派，支持提高對中國商品的關稅，與川普的立場相同。對此，瑞士銀行（UBS）研究報告指出，美國若真對中國出口的產品加徵60％關稅，將讓中國的經濟成長直接砍掉一半以上。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《彭博社》報導，瑞銀的最新研究顯示，如果川普重返白宮，對中國出口產品統一加徵60％關稅，將讓中國明年的經濟成長下降2.5％，北京今年正力爭達到5％的經濟成長目標。
瑞銀報告的估算是基於假設部分中國產品會透過第三國間接出口到美國，且中國沒有實施大規模的報復措施，以及其他國家沒有加入對中國增收關稅的行列。瑞銀經濟學家表示，減少的經濟成長一半是來自於出口的降低，另一半是出口減少後進一步造成中國的內部消費與投資衰退。
瑞銀報告指出，隨著時間推移，中國向其他經濟體潛在的出口增加有助於減少美國關稅上漲的影響，但同時，其他國家也可能會跟進提高對中國出口的產品關稅。
出口一直是中國今年強勁的成長動力，迄今淨出口佔經濟擴張的14％，但出口強勁也引發了貿易夥伴的抱怨，越來越多的國家考慮採取措施來應對中國貿易日益不平衡的問題。
報告指出，假如中國採取報復行動也可能加劇對經濟的影響，如果再次爆發貿易戰，會導致進口成本也增加，即使最後關稅降低，貿易戰過程中的不確定性也可能嚇跑美國企業。