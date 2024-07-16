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慢了！北市幼兒園性侵案　呱吉列時間序：教育局等於毫無作為

▲對於北市幼兒園性侵案，呱吉認為北市府過去2年也有許多行政手段可以減少悲劇發生，卻任由幼兒園家長在毫無所悉的情況下，質疑這難道不是行政怠惰的問題更大嗎。（圖／翻攝自呱吉臉書）
▲對於北市幼兒園性侵案，呱吉認為北市府過去2年也有許多行政手段可以減少悲劇發生，卻任由幼兒園家長在毫無所悉的情況下，質疑這難道不是行政怠惰的問題更大嗎。（圖／翻攝自呱吉臉書）

記者陳威叡／台北報導

北市幼兒園狼師性侵案，但事件爆發一年多過去狼師仍未停職，讓台北市長蔣萬安挨轟毫無作為，對此前議員呱吉（邱威傑）今（16）日表示，該嫌犯2022年被起訴後，依法無法直接要求停職，但2023年3月修法可先停職處分，嫌犯卻到9月被羈押而廢止幼兒園許可，教育局等於毫無作為，且就算沒修法，北市府過去2年也有許多行政手段可以減少悲劇發生，卻任由幼兒園家長在毫無所悉的情況下，繼續讓小孩在園內就讀，質疑「這難道不是行政怠惰的問題更大嗎？」

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對於北市幼兒園性侵案，讓台北市長蔣萬安挨轟無作為，呱吉表示，台北幼兒園性侵案件嚇壞不少台灣人，不只是因為犯罪內容令人髪指，媒體的噤若寒蟬更是啟人疑竇，是不是背後有什麼陰謀？

在近年一些涉及未成年被害者的性侵事件之後，許多民眾開始知道《兒少法》會禁止媒體報導相關新聞或揭露加害者資訊，不少人質疑《兒少法》是否在變相保護加害人。後續更因此觸發了「顏色不分藍綠」議員利用改名來揭露某位性侵加害人的行為藝術。

呱吉說，今年更爆發了令人髮指的台北幼兒園性侵案。加害人在2022年就被通報，但因為尚未定罪的關係，導致加害者逍遙法外，甚至在2024年被發現持續性侵幼童，並且拍攝影片。《兒少法》的問題再度端上檯面，民進黨立委林楚茵、林月琴等人更召集公聽會，準備進行修法。

呱吉指出，但是《兒少法》當初禁止媒體報導的設計是有邏輯的。性侵案件的處理本來就很複雜，每個被害人對於隱私的需求也不一樣，為了避免造成更大傷害，如何保護當事人的個資本來就是重中之重的工作。對於未成年受害人來說，更是如此。

呱吉說明，《兒少法》的規則是，只要加害人與被害人有很容易連結的社交脈絡，就禁止報導加害人姓名，以避免洩漏受害者的個人資訊。舉例來說，如果是父親性侵女兒，一但公布父親姓名和所在位置，難免左鄰右舍、師長同學會聯想出受害者的身份。

呱吉也反問，而以台北幼兒園案例來說，犧牲受害者隱私、公布嫌犯姓名就是唯一且最好的解決方案嗎？自己在任職議員期間也曾處理過一起校園性平事件，為此發公文給台北市教育局。當時台北市教育局和校方帶著一疊當事人的資料來到他的辦公室，向他說明案件。自己當場拒絕收下牛皮紙袋內的報告內容，並且質疑台北市教育局輕忽受害人隱私的重要性。

呱吉表示，自己當時只是希望教育局和校方能公平審議這項校園性平事件，但並沒有索取當事人的資料。依照性平事件的審議原則，是不應該透露個資給任何無關的第三方單位。教育局帶著這疊資料來，根本缺乏對這類事務的敏感。

回到台北幼兒園的案子上，呱吉指出，該嫌犯在2022年被起訴後，雖然依照當時法規，無法直接要求停職。但立法機關在2023年3月就已經亡羊補牢，修法讓教育機構內的性侵嫌疑犯可以先停職處分。但直到同年9月才因為嫌犯被羈押而廢止幼兒園許可，「教育局等於毫無作為。」

呱吉表示，即便沒有修法，台北市府在過去2年間也有許多行政手段可以減少悲劇發生的機率，但是卻任由幼兒園家長在毫無所悉的情況下，繼續讓自己的小孩在園內就讀，「這難道不是行政怠惰的問題更大嗎？」

最後呱吉說，自己並不反對重新審視《兒少法》的缺陷，但也懇請立委和社會大眾，不要忘記《兒少法》保護受害者的前提，謹慎地設計媒體報導的例外原則，以避免受害者個資洩漏的問題。

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