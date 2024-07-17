全代會周日登場！民進黨派系力鞏山頭　四大重點一次看

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根據民進黨黨章規定，本次黨代表617票先行選出30位中執委，再由中執委選居象徵黨內最高權力核心10席中常委，因此各派系勢必精算配票，追求席次最大化可能。上屆10席常委泛新系3席仍屬最多，依序為英系、正國會2席，蘇系、湧言會與綠色友誼連線各拿下1席。
而本次全代會四大觀察重點，首先是新潮流加上賴系能拿下最多席次，總統賴清德雖勝選後退出新潮流，但包括行政院長卓榮泰為首的民主活水與綠色友誼連線，將成為賴系拚1席常委，加上新潮流鞏固3席常委，另有友賴的正國會與湧言會，「新賴系」獨大，將是賴清德在黨內的最大奧援，讓賴黨政權力一把抓。
其次是面臨分裂危機的正國會，資深立委陳亭妃不配合派系決議堅持要選常委，力拚台南市長初選時，在談判桌上取得話語權，如今遭除名後，正國會能否保住2席常委也成外界注目焦點。
第三則是在蔡英文卸任總統後英系實力消長，據悉本次擬推出前立委蘇治芬與立委王世堅角逐常委，但明顯票數僅有一席多的空間，將尋求與蘇系合作，力鞏2席常委。而外傳與陳亭妃與英系高層核心過從甚密，更傳言蘇治芬一席僅是煙霧彈，將陳亭妃送進中常會也不無可能，情勢詭譎多變。
最後則是桃園市前市長鄭文燦涉貪日前遭收押後，等同政治生涯遭判死刑，而本次燦系3人登記參選執委，如今「桃園隊」群龍無首，動向引發關注，傳出各派系皆有意接觸拉票，但有派系人士認為，鄭文燦隸屬新潮流，派系內仍有總幹事段宜康運籌帷幄，北流桃園隊不會有跑票情況發生。