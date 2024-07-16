匈牙利總理籲歐盟重啟與蒲亭談判 稱川普當選將迅速結束俄烏戰爭
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）目前正擔任歐盟輪值主席，他近期接連拜訪川普（Donald Trump）以及出訪基輔、莫斯科和北京，引發歐盟其他成員國不滿，歐盟執委會決定抵制匈牙利主辦的非正式會議。而奧班則寫信給歐盟其他國家領導人，呼籲歐盟應立即重啟與蒲亭的談判，因為川普確實有份「詳細且有理有據」結束俄烏戰爭計畫，等到川普重返白宮，俄烏戰爭的局勢將與現在大不相同。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，不久前才與川普會晤的奧班表示，川普已經準備好在當選美國總統後立即著手解決俄烏戰爭問題，川普想當「和平調解人」且確實擁有一份詳細計畫，但是這也意味著，美國將會減少對烏克蘭的支援，軍援烏克蘭的重擔將會更多地轉移到歐盟身上。
奧班強調，自己非常確定川普會大幅改變軍援烏克蘭的財政計畫，另外，同時走訪基輔、莫斯科和北京的奧班還表示，他預期俄烏戰爭的軍事衝突強度在「不遠的將來」會急劇升級，因此歐盟有必要在現在重新衡量整個局勢。
奧班呼籲歐盟重啟與蒲亭的談判，而他的主任歐爾班（Balázs Orbán）則把話說得更直接，認為歐盟如今應該將重點放在停火與和談，「而不是效仿現在美國的主戰政策」。
考慮到川普的副手范斯去年曾坦率透露，自己「真的不在乎烏克蘭發生了什麼」，川普重返執政後，美國對烏克蘭的態度確實可能發生翻轉。然而，奧班經常與歐盟不同調，如今又剛遭到歐盟執委會抵制，還不知道奧班的呼籲會帶來多少影響。