獨／老四川創始店要關了！高雄人嘆21年回憶　董事長親曝最新規劃

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招牌鴛鴦鍋以香辣濃厚的麻辣紅鍋，搭配加了許多中藥的養生白鍋，不少高雄在地人都說老四川是從小吃到大的好味道，也覺得是高雄餐飲界的傳奇，更曾於高市府觀光局舉辦的「2021大港吃鍋」，獲得「共鍋組」前十大之名次，可稱為高雄的十大火鍋。
而中華創始店已營業21年，卻驚傳要熄燈，僅營業到7月27日，而臉書粉專「高雄點」貼出此消息後，許多高雄人扼腕且紛紛留言：「我的回憶。」、「這間最好吃。」、「第一次吃老四川，就是這一家。」更有人提到是以前約會地點。
記者致電詢問，總經理吳明翰提到，鑑於創始店座位和空間受限，老四川集團因此斥資千萬建造佔地百坪的金店面，讓軟硬體全面升級，在原中山店旁（高雄市苓雅區中山二路420號）打造了新店面，也就是要將中華創始店與中山店「同居」，成為「新中山店」。
佔地百坪、規劃三層樓的用餐空間，裝潢將會揮別以往中式典雅風格，董事長陳淑萍提到：「是新潮的夜店風，而且預計將會賣酒精飲料。」她並補充，可能會有調酒、紅白酒。但是吳明翰也坦承，餐飲業一直面臨缺工問題，所以這些新計畫都在努力規劃中，完整的嶄新面貌，還是要等正式對外營業時，他也透露，「新中山店可望在7月31日跟大家見面。」
而老四川也自即日起推出一系列中華創始店限定的活動和優惠：
一、經典再現：原本創店時的部分措施因時代變遷而更改，如今為讓老饕重溫，原本已更換掉的八寶茶、甜點剉冰和風味特色沾醬等，都將再度回歸。
二、回饋大放送：即日起至7月27日(六)，凡到高雄中華店消費即可獲贈新中山店限量食材兌換券，可至新中山店使用。
三、酬賓最敬禮：VVIP鐵粉憑電子邀請函，招待禮賓肉盤及限量聯名環保肩背包。
另外，同樣也是高人氣火鍋品牌「萬客什鍋」，自台中起家，新店分店將進駐新北永和，並推出永和中正店限定獨家鍋底「擔擔特濃豆漿鍋」，開幕期間同步舉辦會員福利活動。試營運期間即日起至7月19日止，凡至永和店消費，現場加入「萬客什鍋」會員，將獲得「開幕禮」，即可兌換肉品或甜點八選一的免費招待，選項包含各式精選肉品、人氣甜點雲朵白糖粿、古早味炸年糕等。
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