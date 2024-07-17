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獨／老四川創始店要關了！高雄人嘆21年回憶　董事長親曝最新規劃

▲已經創立21年的「老四川」，全台共計有14家分店，如今驚傳位在中華路的「創始店」要熄燈消息，許多高雄在地人感到扼腕，業者首度對外親曝未來新規劃。（圖／老四川提供）
▲已經創立21年的「老四川」，全台共計有14家分店，如今驚傳位在中華路的「創始店」要熄燈消息，許多高雄在地人感到扼腕，業者首度對外親曝未來新規劃。（圖／老四川提供）

記者葉盛耀/綜合報導

在許多高雄人心中佔有一席之地的麻辣鍋品牌「老四川」，從2003年創立，以13張桌子、位於高雄市中華三路的小店面開創，目前全台共計有14家直營分店，如今創卻爆出此中華路的「創始店」將熄燈消息，讓許多高雄在地人相當扼腕。業者也正式回應，其實是因為要將中華創始店與中山店合併，成為嶄新店面，並首度對外鬆口提到這間「最新分店」的規劃方向。

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老四川創立已21年，號稱是遠赴哈爾濱研習的麻辣鍋帶回「三香、三椒、三料、及七滋、八味、九雜」獨家川味秘方，目前全台共計14家直營門市，並同時跨足電子商務，於2014年登錄興櫃掛牌交易，也是全台首家興櫃掛牌的麻辣鍋店。

▲老四川標榜是從哈爾濱帶回的獨創川味秘方，很受高雄等南部地區民眾歡迎。（圖／翻攝老四川官方臉書）
▲老四川標榜是從哈爾濱帶回的獨創川味秘方，很受高雄等南部地區民眾歡迎。（圖／翻攝老四川官方臉書）
招牌鴛鴦鍋以香辣濃厚的麻辣紅鍋，搭配加了許多中藥的養生白鍋，不少高雄在地人都說老四川是從小吃到大的好味道，也覺得是高雄餐飲界的傳奇，更曾於高市府觀光局舉辦的「2021大港吃鍋」，獲得「共鍋組」前十大之名次，可稱為高雄的十大火鍋。

而中華創始店已營業21年，卻驚傳要熄燈，僅營業到7月27日，而臉書粉專「高雄點」貼出此消息後，許多高雄人扼腕且紛紛留言：「我的回憶。」、「這間最好吃。」、「第一次吃老四川，就是這一家。」更有人提到是以前約會地點。

▲老四川創始店，即中華店已營業21年，卻驚傳要熄燈，僅營業到7月27日。（圖／老四川提供）
▲老四川創始店，即中華店已營業21年，卻驚傳要熄燈，僅營業到7月27日。（圖／老四川提供）
記者致電詢問，總經理吳明翰提到，鑑於創始店座位和空間受限，老四川集團因此斥資千萬建造佔地百坪的金店面，讓軟硬體全面升級，在原中山店旁（高雄市苓雅區中山二路420號）打造了新店面，也就是要將中華創始店與中山店「同居」，成為「新中山店」。

佔地百坪、規劃三層樓的用餐空間，裝潢將會揮別以往中式典雅風格，董事長陳淑萍提到：「是新潮的夜店風，而且預計將會賣酒精飲料。」她並補充，可能會有調酒、紅白酒。但是吳明翰也坦承，餐飲業一直面臨缺工問題，所以這些新計畫都在努力規劃中，完整的嶄新面貌，還是要等正式對外營業時，他也透露，「新中山店可望在7月31日跟大家見面。」

而老四川也自即日起推出一系列中華創始店限定的活動和優惠：

一、經典再現：原本創店時的部分措施因時代變遷而更改，如今為讓老饕重溫，原本已更換掉的八寶茶、甜點剉冰和風味特色沾醬等，都將再度回歸。

▲7月27日前，到老四川中華創始店，原本已更換掉的八寶茶、甜點剉冰和風味特色沾醬等，都將再度回歸。（圖／老四川提供）
▲7月27日前，到老四川中華創始店，原本已更換掉的八寶茶、甜點剉冰和風味特色沾醬等，都將再度回歸。（圖／老四川提供）
二、回饋大放送：即日起至7月27日(六)，凡到高雄中華店消費即可獲贈新中山店限量食材兌換券，可至新中山店使用。

三、酬賓最敬禮：VVIP鐵粉憑電子邀請函，招待禮賓肉盤及限量聯名環保肩背包。

另外，同樣也是高人氣火鍋品牌「萬客什鍋」，自台中起家，新店分店將進駐新北永和，並推出永和中正店限定獨家鍋底「擔擔特濃豆漿鍋」，開幕期間同步舉辦會員福利活動。試營運期間即日起至7月19日止，凡至永和店消費，現場加入「萬客什鍋」會員，將獲得「開幕禮」，即可兌換肉品或甜點八選一的免費招待，選項包含各式精選肉品、人氣甜點雲朵白糖粿、古早味炸年糕等。

▲台中超人氣火鍋名店「萬客什鍋」進駐新北，開設永和中正店。（圖／萬客什鍋提供）
▲台中超人氣火鍋名店「萬客什鍋」進駐新北，開設永和中正店。（圖／萬客什鍋提供）
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