快訊／Kobe Bryant父親驚傳中風過世！享年69歲　曾是火花隊教練

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Joe Bryant畢業於巴特拉姆高中(Bartram High School) ，在費城拉薩爾(La Salle) 大學是籃球明星，由於他愛吃糖果，綽號是「Jelly Bean」（糖豆）。
Joe Bryan於1975年的NBA選秀被金州勇士隊選中，隨後立即被交易至費城76人隊，曾協助76人在1977年打入總決賽，可惜最終敗於波特蘭拓荒者隊。Joe Bryant生涯待過76人、快艇以及火箭隊。
NBA生涯結束後，他前往義大利繼續其職業籃球生涯，在義大利職籃共達七個球季之久，而後也曾替多支著名歐洲球隊效力。2005年Joe Bryant繼承前隊友Henry Bibby，出任WNBA洛杉磯火花隊的總教練。
Joe Bryant的妻子為Pam Cox（Pam的兄弟Chubby Cox也是籃球運動員，移居委內瑞拉，Chubby的兒子John Cox也是籃球運動員），兩人共育有兩女一子，女兒為Sharia和Shaya，兒子為Kobe。
Joe Bryant曾在退休後轉任女子籃球教練，並在日本東京、泰國等地展開執教生涯，而他跟兒子Kobe的關係，也因為Kobe越來越出名，變得有點緊張。