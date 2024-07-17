桃機驚傳槍響！違停賓士車「拒檢撞警車」 航警開13槍仍被逃
桃機驚傳槍擊！桃園機場航警局保安大隊警員，昨（16）日22時許執行交通疏導勤務時，發現一輛可疑違停租賃車，車內傳出濃厚塑膠味，懷疑有毒駕可能，該車駕駛當場拒檢並加速逃逸，警方隨即鎖定該車位置後，欲進行二度盤查，豈料遭該車加速衝撞，員警立即開13槍試圖阻止仍被脫逃，目前警方已尋獲車輛，並全力緝捕嫌犯。
記者孫唯容/綜合報導
航警局保大二隊第一分隊分隊長蘇峯億說明，昨天晚間22時24分許，航警隊保安警察大隊警員於第二航廈執行交通疏導勤務時，發現第二航廈航站北路盤查1台懸掛租賃車牌的違規停放賓士車。，車主搖下車窗時，員警立即聞到車上有濃厚的塑膠味，但駕駛當場拒檢並加速駛離。
後續警方立即調閱監視器，發現該車違規停放至航站南路的公務停車格，立即通報線上警力趕抵，當天晚間22時37分許，警員在航站南路下車盤查該車輛時，該車輛駕駛立即加速衝撞警車，員警依警械使用條例開13槍制止，不過駕駛仍逆向開向國道入場道方向逃逸成功，所幸未造成現場警員及民眾受傷，經調閱該車輛相關資訊及監視器畫面，並已循線尋獲該車，將持續循線查緝在逃犯嫌到案。本局也立即加派特殊任務警力強化安維。
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